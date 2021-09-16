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Na casa de empresário

Ex-senador do ES participou de jantar em que Temer riu de sátira de Bolsonaro

Ex-presidente foi homenageado na casa de empresário. Na ocasião, Bolsonaro foi imitado por humorista, levando os comensais às gargalhadas. Mas até Temer foi alvo. Veja vídeo

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 18:28

Públicado em 

16 set 2021 às 18:28
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Luiz Pastore, Naji Nahas e Michel Temer durante jantar
Luiz Pastore, Naji Nahas e Michel Temer durante jantar Crédito: Reprodução
Um jantar em homenagem ao ex-presidente Michel Temer (MDB), na casa do empresário e investidor Naji Nahas, na última segunda-feira (13), deu o que falar. O marqueteiro Elsinho Mouco divulgou vídeos do momento de lazer. As imagens mostram Temer rindo enquanto um humorista, um dos comensais, imita o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).
À mesa também estava o empresário Luiz Pastore, suplente da senadora Rose de Freitas (MDB). Pastore exerceu mandato no Senado por 120 dias, pelo Espírito Santo, entre novembro de 2019 e março de 2020, enquanto a senadora estava licenciada.
Temer "socorreu" Bolsonaro recentemente, serviu como uma espécie de "ghost writer" de uma nota de recuo assinada pelo presidente da República em que o mandatário registrou que os ataques feitos ao ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, no último dia 7, foram proferidos no "calor do momento". Temer também fez com que Bolsonaro e Moraes conversassem ao telefone.
Assim, o vídeo e relatos do jantar na casa de Nahas deram a impressão de que Temer estava se vangloriando da atuação. O ex-presidente até ligou para Bolsonaro depois, para se explicar.
A bem da verdade, o presidente não foi o único alvo de imitações no jantar. Outros políticos, como Ciro Gomes (PDT), João Doria (PSDB) e o próprio Temer, também foram "interpretados" pelo humorista André Marinho na ocasião, como mostra vídeo publicado no Twitter pela colunista do Globo Vera Magalhães. 
No mesmo vídeo aparece Pastore, quando o tempo marca 1 minuto e 17 segundos. Ele está sem paletó, ao lado de Nahas. Em seguida, está Temer:
"Tinha um humorista que imitou vários políticos. Temer se comportou extraordinariamente bem, como sempre", afirmou Pastore à coluna, nesta quinta-feira (16). Ele dedicou poucas palavras ao episódio: "Nada acrescentar. Foi um jantar de amigos".
Quem achou "deselegante" a postura de Temer, vejam só, foi o ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha. "Depois do gesto deselegante não adianta telefonar se justificando", publicou, no Twitter. Sim, Cunha está fora da cadeia e de volta às redes sociais.

MISSÃO NO LÍBANO

Em agosto do ano passado, Pastore integrou, a convite de Temer, uma missão brasileira no Líbano. Temer, por sua vez, foi escalado por Bolsonaro. O objetivo da comitiva era ajudar o país após uma grande explosão no porto de Beirute. 

Correção

17/09/2021 - 12:59
A versão original deste texto informava que a senadora Rose de Freitas é filiada ao Podemos. Estava errado. Ela já saiu do Podemos e voltou ao MDB. A correção foi feita e a coluna, atualizada.

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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