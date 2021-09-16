Ex-senador do ES participou de jantar em que Temer riu de sátira de Bolsonaro

Luiz Pastore, Naji Nahas e Michel Temer durante jantar Crédito: Reprodução

À mesa também estava o empresário Luiz Pastore, suplente da senadora Rose de Freitas (MDB). Pastore exerceu mandato no Senado por 120 dias, pelo Espírito Santo, entre novembro de 2019 e março de 2020, enquanto a senadora estava licenciada.

Assim, o vídeo e relatos do jantar na casa de Nahas deram a impressão de que Temer estava se vangloriando da atuação. O ex-presidente até ligou para Bolsonaro depois, para se explicar.

A bem da verdade, o presidente não foi o único alvo de imitações no jantar. Outros políticos, como Ciro Gomes (PDT), João Doria (PSDB) e o próprio Temer, também foram "interpretados" pelo humorista André Marinho na ocasião, como mostra vídeo publicado no Twitter pela colunista do Globo Vera Magalhães.

No mesmo vídeo aparece Pastore, quando o tempo marca 1 minuto e 17 segundos. Ele está sem paletó, ao lado de Nahas. Em seguida, está Temer:

Outros convidados do jantar na casa de Naji Nahas em homenagem a @MichelTemer, na imitação do @AndreMarinho: o próprio Temer, Trump, Biden, @cirogomes e @jdoriajr pic.twitter.com/G1msU2K4vY — Vera Magalhães VACINA SIM? (@veramagalhaes) September 14, 2021

"Tinha um humorista que imitou vários políticos. Temer se comportou extraordinariamente bem, como sempre", afirmou Pastore à coluna, nesta quinta-feira (16). Ele dedicou poucas palavras ao episódio: "Nada acrescentar. Foi um jantar de amigos".

Quem achou "deselegante" a postura de Temer, vejam só, foi o ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha. "Depois do gesto deselegante não adianta telefonar se justificando", publicou, no Twitter. Sim, Cunha está fora da cadeia e de volta às redes sociais.

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