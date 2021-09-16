Ex-senador do ES participou de jantar em que Temer riu de sátira de Bolsonaro

À mesa também estava o empresário Luiz Pastore, suplente da senadora Rose de Freitas
(MDB). Pastore exerceu mandato no Senado por 120 dias, pelo Espírito Santo, entre novembro de 2019 e março de 2020, enquanto a senadora estava licenciada.
Assim, o vídeo e relatos do jantar na casa de Nahas deram a impressão de que Temer estava se vangloriando da atuação. O ex-presidente até ligou para Bolsonaro depois, para se explicar.
A bem da verdade, o presidente não foi o único alvo de imitações no jantar. Outros políticos, como Ciro Gomes
(PDT), João Doria
(PSDB) e o próprio Temer, também foram "interpretados" pelo humorista André Marinho na ocasião, como mostra vídeo publicado no Twitter pela colunista do Globo Vera Magalhães.
No mesmo vídeo aparece Pastore, quando o tempo marca 1 minuto e 17 segundos. Ele está sem paletó, ao lado de Nahas. Em seguida, está Temer:
"Tinha um humorista que imitou vários políticos. Temer se comportou extraordinariamente bem, como sempre", afirmou Pastore à coluna, nesta quinta-feira (16). Ele dedicou poucas palavras ao episódio: "Nada acrescentar. Foi um jantar de amigos".
Quem achou "deselegante" a postura de Temer, vejam só, foi o ex-presidente da Câmara dos Deputados Eduardo Cunha. "Depois do gesto deselegante não adianta telefonar se justificando", publicou, no Twitter. Sim, Cunha está fora da cadeia e de volta às redes sociais.