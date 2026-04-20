Homem é preso após agredir mulher na frente da filha em Cariacica

Um homem de 38 anos foi preso em flagrante no bairro Graúna, em Cariacica, acusado de agredir a própria companheira. O crime ocorreu no sábado (18) na residência do casal e foi presenciado pela filha deles, uma adolescente de 16 anos. A agressão teria sido motivada por ciúmes.





Segundo o relato da vítima, o agressor estava em estado de embriaguez no momento do ataque. A mulher foi atingida na região do rosto e precisou ser encaminhada ao Pronto-Atendimento de Alto Lage para receber cuidados médicos.





De acordo com informações do repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, inicialmente, o agressor fugiu do local antes da chegada da Polícia Militar. No entanto, após receber atendimento médico, a vítima retornou à residência acompanhada pelos policiais.





Nesse momento de retorno, as autoridades localizaram o homem no imóvel e realizaram a apreensão de uma pistola e munições, que estavam escondidas na casa.





Ao ser detido, o suspeito negou as agressões, alegando que apenas tentou se defender. Apesar da justificativa, ele foi conduzido à Delegacia de Cariacica, onde foi autuado por lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha. Segundo a Polícia Civil,o homem foi encaminhado ao sistema prisional.