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Bairro Graúna

Homem é preso após agredir mulher na frente da filha em Cariacica

A mulher foi atingida na região do rosto e precisou ser encaminhada ao Pronto Atendimento (PA) de Alto Lage para receber cuidados médicos

Publicado em 20 de Abril de 2026 às 13:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2026 às 13:16
Rua onde mulher foi agredida no bairro Graúna, em Cariacica
Rua onde mulher foi agredida no bairro Graúna, em Cariacica Reprodução/TV Gazeta

Um homem de 38 anos foi preso em flagrante no bairro Graúna, em Cariacica, acusado de agredir a própria companheira. O crime ocorreu no sábado (18) na residência do casal e foi presenciado pela filha deles, uma adolescente de 16 anos. A agressão teria sido motivada por ciúmes.


Segundo o relato da vítima, o agressor estava em estado de embriaguez no momento do ataque. A mulher foi atingida na região do rosto e precisou ser encaminhada ao Pronto-Atendimento de Alto Lage para receber cuidados médicos.


De acordo com informações do repórter Vinicius Colini, da TV Gazeta, inicialmente, o agressor fugiu do local antes da chegada da Polícia Militar. No entanto, após receber atendimento médico, a vítima retornou à residência acompanhada pelos policiais. 


Nesse momento de retorno, as autoridades localizaram o homem no imóvel e realizaram a apreensão de uma pistola e munições, que estavam escondidas na casa.


Ao ser detido, o suspeito negou as agressões, alegando que apenas tentou se defender. Apesar da justificativa, ele foi conduzido à Delegacia de Cariacica, onde foi autuado por lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha. Segundo a Polícia Civil,o  homem foi encaminhado ao sistema prisional.

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