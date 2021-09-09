  • Bolsonaro conversa com Moraes, em telefonema mediado por Temer
Crise nos Poderes

Bolsonaro conversa com Moraes, em telefonema mediado por Temer

O ex-presidente foi chamado pelo Planalto para ajudar Bolsonaro a resolver crises que criou; informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do ex-presidente

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 17:27

Agência FolhaPress

Presidente Jair Bolsonaro
Bolsonaro disse o que divulgaria posteriormente na carta pública: falou que não nunca teve a atenção de agredir e que acredita na harmonia entre os Poderes. Crédito: Jair Bolsonaro
Antes da divulgação de nota em que recuou de seus ataques golpistas aos outros Poderes, o presidente Jair Bolsonaro conversou por telefone com o ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Alexandre de Moraes, em ligação mediada por Michel Temer (MDB).
A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do ex-presidente. Temer foi acionado ainda na quarta-feira (8) por Bolsonaro, que buscava conselhos para enfrentar os bloqueios de caminhoneiros e para tentar contornar a crise gerada com o Supremo Tribunal Federal.
Nesta quinta-feira (9), durante conversa entre ambos, Temer ligou para Moraes, que foi indicado por ele para o STF.
Segundo quem acompanhou a conversa, o diálogo foi institucional e Bolsonaro disse o que divulgaria posteriormente na carta pública: falou que não nunca teve a atenção de agredir e que acredita na harmonia entre os Poderes.
A conversa também tratou da possibilidade de outras ligações futuras entre ambos.

