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Vídeo mostra Temer rindo de imitação que desmoraliza Bolsonaro

Em um vídeo que circula pelas redes sociais, o ex-presidente Michel Temer (MDB) aparece gargalhando de uma imitação que satirizava o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), durante um jantar com empresários

Publicado em 14 de Setembro de 2021 às 10:43

Publicado em 

14 set 2021 às 10:43
À mesa com empresários, Temer ri de imitação que desmoraliza Bolsonaro
À mesa com empresários, Temer ri de imitação que desmoraliza Bolsonaro Crédito: Reprodução / Redes Sociais
Em um vídeo que circula pelas redes sociais, o ex-presidente Michel Temer (MDB) aparece gargalhando de uma imitação que satirizava o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), durante um jantar com empresários. 
No vídeo, é possível ver o humorista André Marinho —filho do político e empresário Paulo Marinho e apresentador do programa “Pânico”, da rádio Jovem Pan —imitando Bolsonaro.
“E essa cartinha que eu recebi, é tua? Achei ela meio infantil, meio marica, eu estou achando que foi o Michelzinho que mandou para mim”, diz André a Temer, seguido de risos.
“Cadê a parte que eu combinei contigo de queimar o STF? Cadê a parte que eu combinei de roubar as perucas do Fux? Cadê a parte que eu combinei de botar o pau de arara na Praça dos Três Poderes e dar de chicote no lombo de Alexandre de Moraes? Assim não vai dar! Mas já que tu me salvou aí, você está creditado junto ao meu governo. E quando tu quiser, tu pode me ligar aí, que eu te recebo com os meus cupinchas aí, que vão estar prontos para botar o tapete vermelho para você aí, tá OK?”, finaliza o humorista, seguido de aplausos.

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