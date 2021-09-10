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Após 7 de Setembro

Carta de recuo de Bolsonaro divide reação de empresários Bolsonaristas

O mais ativo deles, Luciano Hang, se calou; o dono da Havan participou pessoalmente da manifestação de 7 de Setembro com os seguidores de Bolsonaro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 set 2021 às 15:08

Publicado em 10 de Setembro de 2021 às 15:08

O empresário Luciano Hang durante ato de 7 de setembro
O empresário Luciano Hang durante ato de 7 de setembro Crédito: Clauber Cleber Caetano/PR
Empresários bolsonaristas que gostam de se manifestar nas redes sociais para apoiar Jair Bolsonaro não responderam em consenso após o lançamento da carta de recuo escrita com o ex-presidente Michel Temer.
O mais ativo deles, Luciano Hang, se calou. O dono da Havan participou pessoalmente da manifestação de 7 de Setembro com os seguidores de Bolsonaro na avenida Paulista. Depois, foi às redes sociais para apoiar o apelo feito por Bolsonaro aos caminhoneiros que ameaçavam bloquear as estradas. Na ocasião, o empresário escreveu que uma paralisação agora prejudicaria a economia e que "Bolsonaro busca paz e bom senso entre os Poderes".
Porém, desde a tarde desta quinta (9), quando Bolsonaro publicou a carta em que atribuiu os discursos contra o STF ao calor do momento, Hang mudou de assunto. Em vez de dar sequência aos comentários políticos, o dono da Havan publicou um vídeo sobre a orquestra de Santa Catarina.
O assunto interessa a Hang porque ele é um dos envolvidos no inquérito das fake news. Teve os sigilos bancário e fiscal quebrados pelo ministro do STF Alexandre de Moraes.
Otavio Fakhoury, outro empresário no alvo da investigação, é um frequentador assíduo de rede social, mas também deixou passar batido o recuo de Bolsonaro. Na madrugada desta sexta (10), sem se referir diretamente à nota do presidente, ele criticou o STF.
Citou apenas uma frase dita por Bolsonaro na live da noite de quinta (9), dizendo que bons frutos aparecerão nos próximos dias, e acrescentou: "Na minha maneira de ver, bons frutos deveriam ser o arquivamento dos inquéritos persecutórios, levantamento de todas as cautelares, e a aposentadoria voluntária de um certo ministro do STF".
Outros empresários do círculo próximo do presidente, Carlos Wizard e o dono da rede Madero, Junior Durski, também ficaram quietos.
Já o ex-secretário do governo Bolsonaro e fundador da Localiza, Salim Mattar, que vinha usando suas redes sociais nos últimos dias para também criticar o STF, falou abertamente sobre a carta presidencial.
Logo após a publicação de Bolsonaro, o empresário escreveu que o presidente "manifesta respeito aos Poderes demonstrando grandeza ao hastear a bandeira branca."
"Espero que este gesto seja compreendido e correspondido pelos demais poderes", completou Mattar.

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