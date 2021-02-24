Projeto tira de Erick Musso poder de criar CPIs além do limite permitido

Erick Musso,(Republicanos), foi reeleito presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo Crédito: Fernando Madeira

Antes dessa alteração, a regra proibia a criação de CPIs quando já houvesse cinco em andamento. Com a redação dada em 2019, que segue em vigor até o momento, o presidente da Casa tem o poder de criar CPIs, mesmo que o número até então máximo já tenha sido atingido. Pelo projeto que começou a tramitar nesta terça-feira (23), a norma original volta a valer e, assim, o presidente não vai poder mais instalar comissões além do limite.

Atualmente, cinco CPIs estão em andamento, são elas: da Sonegação; das Licenças; das Obras Públicas e Privadas; dos Crimes Cibernéticos e para apurar crimes de maus-tratos a animais no Estado. Ou seja, se a resolução for aprovada, mais nenhuma pode sair do papel. A não ser que uma das comissões chegue ao fim.

Procurada pela reportagem para saber qual seria a justificativa para retomar a regra antiga, a Assembleia respondeu, apenas, que é o entendimento da Mesa atual.

SUPERPODERES

O movimento para ampliar as prerrogativas do presidente quanto às CPIs, em 2019, veio cinco meses após Erick Musso concentrar, também, todos os poderes da Mesa Diretora . Em uma única resolução, em fevereiro daquele ano, o republicano garantiu que as atribuições administrativas pudessem ser delegadas ao diretor-geral da Casa – cargo comissionado designado pelo presidente da Assembleia – e que os atos e decisões que cabem à Mesa pudessem ser assinados apenas pelo presidente, sem a necessidade da anuência do 1º ou do 2º secretários, como ocorria antes.

A resolução dos superpoderes também deve ser revogada em breve. O movimento fez parte das negociações entre Erick e o governo estadual para conseguir a bênção de Renato Casagrande (PSB) para ser o único candidato na disputa pela presidência. O republicano está em seu terceiro biênio consecutivo à frente da Casa.