51 dias depois, Erick Musso cumpre promessa e revoga "superpoderes"

Erick Musso discursa antes de colocar em votação projeto que retira "superpoderes" do presidente da Assembleia Crédito: Reprodução

Com a revogação, aprovada nesta quarta-feira, 51 dias após a eleição, os atos da Mesa Diretora passam a precisar, também, da assinatura do 1º ou do 2º secretário da Mesa Diretora, cargos ocupados por aliados do governador Renato Casagrande (PSB).

Ao colocar o projeto em pauta, Erick reclamou da cobertura da imprensa e disse que houve quem duvidasse que ele pudesse cumprir com sua palavra. Governistas afirmaram, antes da eleição, que a promessa de revogar os "superpoderes" fez parte das articulações do deputado para conseguir o apoio do governador. A base de Casagrande chegou a coletar assinaturas para lançar uma chapa em oposição a Erick.

"Preciso fazer dois registros neste momento. Primeiro, daqueles que disseram que eu não teria palavra para colocar esse projeto em pauta. A vida de um homem público é constituída em cima de palavra e Deus não teria me permitido ser presidente da Assembleia três vezes se eu não tivesse. Quem pauta a Assembleia Legislativa é o presidente e eu pautaria o projeto na hora que eu achasse oportuno e não quando a impressa me demandasse. Não sou pautado pela imprensa. Sou pautado pelas minhas ações, pelas minhas convicções e sobretudo pelos meus amigos e colegas deputados, que são de minha base", discursou o presidente.

A votação da proposta nesta quarta surpreendeu, positivamente, o deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania), que parabenizou Erick, mas destacou que já não acreditava que a proposta seria pautada.

“Eu não acreditava que isso ocorreria, mas é bom sempre ser supreendido por questões positivas. Faço questão de te parabenizar”, disse o deputado.

A proposta foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia, presidida por Gandini, que destacou que o projeto não passou por um parecer da Procuradoria-Geral da Assembleia, mas que, por já ser um tema conhecido, opinou pela constitucionalidade da proposta de resolução.

Após o aval da CCJ, o fim dos superpoderes passou por votação na Mesa Diretora, com os votos favoráveis de Erick, do 1º secretário, Dary Pagung (PSB), e do 2º secretário, Coronel Alexandre Quintino (PSL). Segundo o presidente, a medida deve ser promulgada ainda nesta quarta e entra em vigor a partir de quinta (25).

Doze dos 30 parlamentares discursaram parabenizando Erick. Iriny Lopes (PT) afirmou que a mudança no regimento interno traz mais estabilidade entre as instituições estaduais. "Sempre lutamos pela democracia e pela estabilidade das instituições que garantissem a segurança de viver em um Estado onde se possa investir e viver em paz. A resolução é um reforço da democracia que sempre buscamos", pontuou.

Janete de Sá (PMN) fez coro ao discurso de Erick e também criticou profissionais de imprensa: "Quem nunca sofreu com a imprensa? Tem muitos profissionais que insistem em fazer piquenique em cima da honra alheia. Para ser deputado é preciso ter coragem. Quem tem medo de exposição não deve ocupar um espaço desse".

Emílio Mameri (PSDB) também elogiou Erick, mas disse que não viu pressão para a aprovação da proposta. “Ninguém está pressionando. Ninguém deixou de acreditar. O presidente está cumprindo com o compromisso”, afirmou.

Rafael Favato (Patriota) lembrou que Erick tinha dito aos parlamentares que não começaria abril sem a votação do projeto.

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