STF proíbe reeleição na Assembleia do ES, mas mantém Erick Musso na presidência

Ministro do STF Ricardo Lewandowski é relator de duas ações contra a reeleição de membros da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa Crédito: Nelson Jr./SCO/STF

A liminar (decisão provisória) permite apenas uma recondução, caso aconteça em legislaturas diferentes. O pedido da PGR é para suspender, liminarmente, o trecho da Constituição Estadual que permite a reeleição na mesma legislatura, que deve ser, no mérito, considerado inconstitucional. Mas não há um pedido expresso para tirar Erick Musso do comando da Assembleia Legislativa. A deliberação está sujeita a análise do plenário da Corte, formado por todos os demais ministros.

Em casos como o de Erick, quando o presidente exercício da Assembleia Legislativa havia sido reeleito, o ministro Alexandre de Moraes, monocraticamente, determinou que fossem realizadas novas eleições. Foi o que aconteceu na análise de ações, movidas por partidos, sobre as eleições das Mesas Diretoras das Assembleias de Mato Grosso e Roraima

No pedido feito pela PGR, acolhido por Lewandowski, o procurador-geral da República, Augusto Aras, baseia-se no artigo 57 da Constituição Federal, que impede a recondução de membros da Mesa Diretora do Congresso Nacional em uma mesma legislatura, ou seja, no período de quatro anos que marca a duração de um mandato parlamentar.

No documento, Aras registra que o inciso I do parágrafo 5º do artigo 58 da Constituição do Espírito Santo permite "aos membros da Mesa a recondução para o mesmo cargo no biênio imediatamente subsequente".

Isso valida que o presidente da Casa, por exemplo, seja reeleito, dentro da mesma legislatura, para o mesmo cargo, como aconteceu com Erick Musso. No entanto, a redação desse texto, segundo Aras, contraria regras da Constituição Federal, que impede a recondução de membros das Mesas do Senado e da Câmara dos Deputados. Outras 19 ações diretas de inconstitucionalidade sobre reeleições em Assembleias estaduais foram movidas pela PGR.

"Ao permitir que membros da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa sejam reconduzidos para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente na mesma legislatura, terminou por vulnerar os princípios republicano (art. 1º, caput da CF) e do pluralismo político (art. 1º, V, da CF) e, ainda, o art. 57, § 4º, da CF, que impede a recondução de membros da Mesa Diretora das casas legislativas do Congresso Nacional na mesma legislatura", registra o procurador-geral da República.

Lewandowski decidiu "fixar interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 58, § 5º, I, e § 9º, da Constituição do Estado do Espírito Santo, com redação dada pelas Emendas Constitucionais 113/2019 e 104/2016, no sentido de possibilitar uma única recondução sucessiva aos mesmos cargos da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Espírito Santo".

ERICK MUSSO: "VAMOS SEGUIR COM NOSSO TRABALHO DIÁRIO"

Erick Musso disse que recebeu a decisão do ministro com seriedade e destaca que Lewandowski impediu reconduções em futuras eleições, sem questionar as que já foram efetivadas.