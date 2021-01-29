Aliados de Casagrande vão dividir poder com Erick Musso na Assembleia

Candidato à reeleição, o presidente da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, Erick Musso (Republicanos), deve colocar dois aliados de primeira hora do governador Renato Casagrande (PSB) em cargos-chave na Mesa Diretora. O atual líder de governo, Dary Pagung (PSB), e o deputado Coronel Quintino (PSL) podem ocupar a 1ª e a 2ª secretarias.
Os dois cargos devem se tornar alguns dos mais importantes da Mesa Diretora, uma vez que Erick já afirmou que pretende colocar em votação a revogação da resolução que permite que o presidente da Casa assine, sozinho, atos administrativos e políticos do comando da Assembleia. Se a revogação for aprovada pelo plenário, para que as medidas da Mesa Diretora tenham valor legal será necessária a assinatura de Dary ou a de Quintino.
Com as decisões da Mesa Diretora passando por dois dos principais aliados do governo, Casagrande evita surpresas. Ainda não está definido em qual das duas secretarias cada um vai estar – quem vai ser o 1º e quem vai ser o 2º secretário, mas eles já foram consolidados para ocupar as cadeiras após reuniões nesta quinta-feira (28) entre governistas e o presidente da Casa.
Outro nome já definido na Mesa Diretora é o do 1º vice-presidente, cargo que deve continuar com o deputado estadual Marcelo Santos (Podemos). A base do governador também pode ficar com a Comissão de Finanças, que deve ser presidida por Freitas (PSB), e com a de Cidadania, que está prometida para Luciano Machado (PV).
Também estão definidos os presidentes das comissões de Segurança, Luiz Durão (PDT), e de Cultura, Iriny Lopes (PT).
Nos últimos dias, Casagrande e Erick têm compartilhado afagos. O governador defendeu uma chapa de consenso e apoiou Musso como candidato à presidência. Nesta quinta, em agenda do governo em Aracruz, reduto eleitoral de Erick, de acordo com o colunista Vitor Vogas, o parlamentar disse que Casagrande poderia contar com ele para "carregar o piano".
"Este é o primeiro evento depois de uma pseudo-briga que nunca existiu. Eu quero dizer ao senhor diante do meu povo, da minha gente e da minha cidade: o senhor tem a minha confiança, o meu apoio, a minha dedicação não só institucional, não só administrativa, mas no momento certo também política, porque o senhor merece, por tudo que o senhor tem feito em favor do Espírito Santo”, discursou Erick, diante do governador.
A nova Mesa Diretora e as novas composições das comissões da Assembleia serão definidas na próxima segunda-feira (1º).