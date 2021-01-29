Aliados de Casagrande vão dividir poder com Erick Musso na Assembleia

Com as decisões da Mesa Diretora passando por dois dos principais aliados do governo, Casagrande evita surpresas. Ainda não está definido em qual das duas secretarias cada um vai estar – quem vai ser o 1º e quem vai ser o 2º secretário, mas eles já foram consolidados para ocupar as cadeiras após reuniões nesta quinta-feira (28) entre governistas e o presidente da Casa.

"Este é o primeiro evento depois de uma pseudo-briga que nunca existiu. Eu quero dizer ao senhor diante do meu povo, da minha gente e da minha cidade: o senhor tem a minha confiança, o meu apoio, a minha dedicação não só institucional, não só administrativa, mas no momento certo também política, porque o senhor merece, por tudo que o senhor tem feito em favor do Espírito Santo”, discursou Erick, diante do governador.