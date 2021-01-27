Esposa do prefeito e condenado à prisão seguem como secretários em cidade do ES

O prefeito de São Gabriel da Palha, Tiago Rocha, e a esposa Marcella Rossoni, nomeada secretária de Assistência Social Crédito: Reprodução/Redes Sociais Marcella Rossoni

A primeira-dama, Marcella Rossoni, é secretária municipal de Assistência Social e, para o MPES, não tem qualificações técnicas necessárias para ocupar o cargo. Há até a suspeita de falsidade ideológica, devido à apresentação de certificados de conclusão de cursos, de 120 horas cada um, com a mesma data, 13 de janeiro.

Já João Carlos Peixinho, secretário de Obras e Desenvolvimento Urbano , foi condenado à prisão, inicialmente em regime semiaberto, por crimes contra a ordem tributária. O processo já transitou em julgado, ou seja, não é mais possível apresentar recursos. De acordo com o MPES, ele não tem idoneidade moral para seguir no primeiro escalão da administração municipal.

O texto deixa claro que as exonerações deveriam ser feitas "imediatamente" após o recebimento da recomendação. Caso contrário, o MPES pode judicializar o caso e o prefeito ser enquadrado por ato de improbidade administrativa.

"Insta salientar que o não atendimento injustificado da presente recomendação poderá resultar na adoção das medidas judiciais cabíveis por parte deste Órgão de Execução, sem prejuízo de eventuais atos tendentes a promover a responsabilização pessoal dos gestores públicos envolvidos", alertou o promotor Beiriz, da Promotoria de Justiça de São Gabriel da Palha, na recomendação.

O QUE DIZ A PREFEITURA

A prefeitura alegou ao MPES que Marcella Rossini tem qualificações para o cargo por ser formada em Enfermagem e ter realizado cursos na área de Direitos Humanos e Assistência Social. A Promotoria, no entanto, não aceitou a justificativa e ainda apontou para um "forte indício de falsidade ideológica" ao analisar os certificados dos cursos, considerando a carga horária e a data de realização, aparentemente incompatíveis.

Já quanto ao secretário de Obras, João Carlos Peixinho, a administração municipal sustentou que a conduta dele é ilibada e que a pena não previa perda de cargo, o que o MPES também não considerou justificável.

"A população sãograbrielense não pode ser representada e administrada, através do exercício de cargo de confiança do chefe do Poder Executivo, por alguém que cumpre pena privativa de liberdade em regime aberto, situação esta que desvirtua o espírito republicano e enfraquece as instituições", pontuou Beiriz.