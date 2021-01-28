AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Mesmo com punição suspensa

Eleitores têm que justificar ausência no 2° turno até esta quinta (28)

TSE suspendeu, temporariamente, punição para quem não votou. Mesmo assim, é preciso justificar para evitar problemas quando as sanções voltarem a valer

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 21:06

Ana Clara Morais

Ana Clara Morais

Publicado em 

27 jan 2021 às 21:06
Direitos autorais: Senado Federal do Brasil
Aplicativo e-Título é uma das formas de justificar ausência no dia da votação Crédito: Geraldo Magela/Agência Senado
Mesmo com a decisão da Justiça Eleitoral de suspender as punições para quem não votou e não justificou a ausência nas eleições municipais de 2020, os eleitores devem apresentar, até nesta quinta-feira (28), os motivos que os impediram de votar no 2º turno, realizado no dia 29 de novembro do ano passado. Isso porque a suspensão das sanções não é permanente e, quando as regras voltarem a valer, quem não justificou vai ter que pagar multa ou estará sujeito a penalidades. 
A decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Luís Roberto Barroso, ainda deve ser referendada pelos demais ministros que compõem a Corte após o recesso, que acaba dia 1º de fevereiro. A suspensão, no entanto, já está valendo e deve se estender enquanto estiver vigente o plantão extraordinário da Corte, estabelecido em uma resolução de março de 2020 em meio à pandemia de Covid-19. A medida vale por prazo indeterminado, mas não permanentemente. 
Entre as punições que foram suspensas estão o impedimento de obter passaporte ou carteira de identidade; inscrever-se em concurso ou prova para cargo ou função pública; renovar matrícula em instituições de ensino; e receber remuneração de função ou emprego público.
"Findo o prazo de suspensão, o eleitor que não houver justificado sua ausência nas Eleições 2020 deverá pagar a respectiva multa ou requerer sua isenção ao juiz eleitoral, salvo na hipótese de aprovação, pelo Congresso Nacional, de anistia dos débitos correspondentes", diz a decisão de Barroso.
O ministro justificou a suspensão temporária das punições alegando que a "persistência e o agravamento da pandemia de Covid-19 no país impõem aos eleitores que não compareceram à votação nas Eleições 2020, sobretudo àqueles em situação de maior vulnerabilidade, obstáculos para realizarem a justificativa eleitoral, inclusive em razão da dificuldade de obtenção de documentação comprobatória do impedimento para votar no caso de ausência às urnas por sintomas da Covid-19".
Ou seja, para Barroso, a pandemia dificulta os processos de regularização da situação dos eleitores com a Justiça Eleitoral e, por isso, as penalidades podem ser suspensas até que o período de pandemia passe e o plantão extraordinário da Corte chegue ao fim, o que ainda não tem uma data para acontecer.
A multa para regularizar a situação com a Justiça Eleitoral é de R$ 3,51 por turno. Em entrevista ao jornal "Folha de S. Paulo", Barroso afirmou que nas eleições de 2020 teve início uma "transição para o voto facultativo, porque as consequências de não votar são pequenas". O ministro avalia o modelo como "ideal", mas acredita que a democracia brasileira "ainda é jovem" e está "se consolidando", por isso não defende que a mudança seja feita de pronto, mas "em algum lugar do futuro não muito distante".

COMO JUSTIFICAR

O prazo para justificar a ausência no 1º turno acabou no dia 14 de janeiro. Já o prazo para justificativa no 2º turno termina nesta quinta. É necessário apresentar uma justificativa para cada turno, ou seja, quem faltou nos dois e já justificou no dia 14, precisa fazer o procedimento novamente. A regra vale para eleitores de 18 a 70 anos.
As justificativas devem ser apresentadas apenas de forma virtual. Devido à pandemia de Covid-19, os cartórios eleitorais do Espírito Santo não estão funcionando para atendimentos presenciais. Assim, é possível justificar pelo aplicativo e-Título e pelo site da Justiça Eleitoral.
Uma das formas mais rápidas e seguras de justificar a ausência na votação é pelo e-Título. O download da ferramenta é gratuito e pode ser feito pela Apple Store, para celulares com sistema iOS, ou pela Play Store, para aparelhos Android
O aplicativo vai pedir o cadastramento de informações como CPF e nome da mãe. Depois, é só conferir as informações, clicar em "Mais Opções" e, em seguida, "Justificativa de ausência".
Passo a passo de como utilizar o aplicativo e-Título para justificar o voto.
Passo a passo de como utilizar o aplicativo e-Título para justificar o voto. Crédito: Captura de tela
No dia da votação, foi possível justificar a ausência pelo sistema de georreferenciamento do celular, para provar que o eleitor não estava em seu domicílio eleitoral. Passado o pleito, no entanto, as justificativas precisam ser acompanhadas de documentos que comprovem a impossibilidade de o eleitor ter ido ao local de votação, como laudos e atestados médicos.
Em qualquer forma de justificativa, inclusive pelo aplicativo, o eleitor deverá preencher o Requerimento de Justificativa Eleitoral e anexar os documentos comprobatórios.
Embora a justificativa pelo e-Título seja a mais indicada pela Justiça Eleitoral, também é possível usar o site Justifica. O procedimento é o mesmo, com o preenchimento de dados e do Requerimento de Justificativa Eleitoral.
Quem estava com coronavírus ou aguardando resultado de exame com suspeita poderá anexar tanto laudos médicos quanto protocolos e resultados de exames.

Veja Também

Prefeito e vice de Marataízes têm mandatos cassados pela Justiça Eleitoral

Esposa do prefeito e condenado à prisão seguem como secretários em cidade do ES

Sogro de prefeito de Pancas e primeira-dama de Jaguaré ganham cargos

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

TSE TRE-ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trabalhadores morrem em deslizamento de terra em obra na Cariacica
Defesa Civil de Cariacica faz nova vistoria em obra onde quatro morreram soterrados
Dutos de distribuição de gás natural: ES Gás vai assumir distribuição no Estado
Moradores ficam sem gás após obra danificar rede em Colinas de Laranjeiras
A via foi interditada para o atendimento da ocorrência e liberada após a finalização dos trabalhos.
Colisão entre carreta e caminhão deixa um ferido na BR-101, em Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados