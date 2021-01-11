Prazo para justificar ausência no 1° turno acaba em 14 de janeiro

Eleitora justifica, pelo e-Título, a ausência no dia da eleição Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O prazo vale apenas para justificativa de ausência no 1º turno daqueles que têm entre 18 e 70 anos. Quem vota em municípios onde houve segundo turno, e também não votou nessa segunda etapa, deve apresentar justificativas para cada uma das ausências, separadamente. As justificativas referentes ao 2º turno podem ser apresentadas até o dia 28 de janeiro.

JUSTIFICAR PELO E-TÍTULO

Uma das formas mais rápidas e seguras de justificar a ausência na votação é pelo aplicativo e-Título . Desenvolvida pela Justiça Eleitoral, a plataforma funciona como uma versão digital do título de eleitor e possibilita que a justificativa seja feita sem que o eleitor precise sair de casa.

O download da ferramenta é gratuito e pode ser feito pela Apple Store, para celulares com sistema IOS, ou pela Play Store, para aparelhos Android. Clique aqui para fazer o download . O app vai pedir o cadastramento de informações como CPF e nome da mãe. Depois, é só conferir as informações, clicar em "Mais Opções" e, em seguida, "Justificativa de ausência".

Passo a passo de como utilizar o aplicativo e-Título para justificar o voto. Crédito: Captura de tela

No dia da votação, as justificativas foram feitas por localização, usando o sistema de georreferenciamento dos celulares para provar que o eleitor não estava no seu domicílio eleitoral. Passado o pleito, no entanto, as justificativas precisam ser acompanhadas de documentos que comprovem a impossibilidade de o eleitor ter ido ao local de votação, como, por exemplo, laudos e atestados médicos.

Em qualquer forma de justificativa, inclusive pelo aplicativo, o eleitor deverá preencher o Requerimento de Justificativa Eleitoral e anexar juntamente com os documentos comprobatórios.

JUSTIFICAR PELO SITE DA JUSTIÇA ELEITORAL

Embora a justificativa pelo e-Título seja o mais indicado pela Justiça Eleitoral, também é possível usar o site Justifica TSE, neste link . O procedimento é o mesmo, com o preenchimento de dados e do Requerimento de Justificativa Eleitoral.

Quem estava com coronavírus ou aguardando resultado de exame com suspeita poderá anexar tanto laudos médicos quanto a protocolos e resultados de exames.

O QUE ACONTECE SE NÃO JUSTIFICAR

A justificativa com documentos comprobatórios é exigida porque o voto é obrigatório no Brasil para pessoas de 18 a 70 anos. Quem não justificar deverá pagar uma multa de R$ 3,51.

Sem a justificativa e sem o pagamento da multa, não é possível emitir a certidão de quitação eleitoral e há o impedimento de fazer concurso público, receber salários, caso seja servidor público, renovar matrícula em instituições de ensino oficiais ou fiscalizadas pelo governo.