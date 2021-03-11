Reeleito presidente da Assembleia, Erick Musso segue com superpoderes

Deputados da Mesa diretora da Assembleia com a presença do secretário da Casa Civil, Davi Diniz em solenidade Crédito: Ellen Campanharo/ALES

Parlamentares governistas reafirmam que é de interesse do governo a revogação. A resolução em questão permite que o presidente assine, sozinho, qualquer ato, desde nomeações a contratos. Antes, era necessária a assinatura e, portanto, a anuência do primeiro ou do segundo secretário da Mesa Diretora.

A promessa de revogar o texto fez parte das negociações de Erick com o Palácio Anchieta para conseguir o apoio do governador Renato Casagrande (PSB) e ser o único candidato à presidência. O republicano está em seu terceiro biênio consecutivo à frente do Legislativo capixaba.

Desde o início do ano legislativo, no entanto, nenhuma reunião foi feita com a Mesa Diretora para elaborar o texto da resolução, o que o presidente colocou como etapa para levar a pauta ao plenário para votação. "Isso será feito de forma muito clara e transparente, se não nós não estaríamos votando em uma Mesa, e sim em uma pessoa só. Vamos debater todos nós, da Mesa Diretora. Quero trabalhar em conjunto com meus colegas deputados para formar um texto bacana e se não antes do carnaval, logo após o carnaval a gente apresentar a proposta para ser votada" disse, em entrevista coletiva após a eleição do dia 1º de fevereiro.

REVOGAÇÃO APÓS "ARRUMAR A CASA"

A demora não é proposital, de acordo com o vice-presidente da Casa, Marcelo Santos (Podemos). Aliado de Casagrande e de Erick, Marcelo garante que a revogação será feita e afirma que depois de "arrumar a casa" formando as comissões e dando início ao ano legislativo, a Assembleia apreciou outras pautas prioritárias do governo, como vetos encaminhados pelo Executivo. "Pautas que tiveram posicionamentos contrários, ou seja, foi preciso diálogo e atenção para essas pautas, sem deixar arranhões", disse.

O presidente não teria tido, portanto, oportunidade de conversar com todos os líderes partidários na Casa sobre a questão. Marcelo Santos projeta que a conversa deve ser feita na primeira reunião de colegiado de líderes, nas próximas semanas. "É um acordo firmado tanto para o governo quanto para o Erick. Ele tem interesse de fazer isso, vai fazer. Só que ainda não teve como conversar com os colegas e mesmo que isso tenha sido anunciado a todos, é importante ter essa reunião com os parlamentares sobre a questão", pontua.

Nem todos os governistas, no entanto, têm fé na palavra do deputado. "Eu, particularmente, não acredito nele. A fama dele de cumprir as coisas não é boa", diz um parlamentar casagrandista.

A reportagem procurou o líder do governo na Casa, Dary Pagung (PSB), o vice-líder, Marcos Garcia (PV), e o próprio Erick. As ligações, no entanto, não foram atendidas. Via assessoria de imprensa, nas últimas semanas, Erick tem dito que o projeto para revogar a resolução deve ser apresentado "em breve" e "nos próximos dias", sem precisar uma data. Mesma resposta que dá para alguns parlamentares ouvidos pela reportagem que admitiram ter procurado o republicano sobre o assunto.

A questão é importante para o governo principalmente porque a chapa de Erick alocou nas duas secretarias-chave dois dos deputados mais alinhados a Casagrande, Dary e Coronel Alexandre Quintino (PSL). Com a resolução em vigor, o papel das secretarias se resume a atividades no plenário, como ler as pautas e conduzir a sessão na ausência dos demais membros. Quando voltar a valer a regra antiga, o governo garante uma "mão" aliada nas decisões que são tomadas na Casa.

Nesta quinta-feira (11), a Assembleia afirmou que a reunião para tratar do tema estava marcada para essa semana, mas Dary adoeceu. A assessoria de imprensa do deputado, no entanto, não informou como esteve o estado de saúde dele durante a semana, disse apenas que ele não está doente.

PROJETO DAS CPIS

Um dos acordos feitos com o governo já está sendo cumprido, aponta um dos membros da Mesa. No final do mês passado, Erick protocolou um projeto que tira dele a prerrogativa de criar comissões parlamentares de inquérito (CPIs) quanto outras cinco estiverem em funcionamento. A regra estipula cinco como o máximo de comissões que podem acontecer ao mesmo tempo.

O projeto protocolado simplesmente revoga a resolução que fez a alteração, em julho de 2019 , e volta a regra ao que era antes. Ou seja, ninguém pode criar CPIs além das cinco.