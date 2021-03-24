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Mais um ex-prefeito nomeado no gabinete do presidente da Assembleia

Ex-prefeito de Ibiraçu, Eduardo Zanotti, o Duda, foi nomeado pelo presidente da Casa, Erick Musso, para ocupar o cargo de assessor em seu gabinete parlamentar

Publicado em 24 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

24 mar 2021 às 02:00
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Erick Musso,(Republicanos), é reeleito presidente da Assembleia Legislativa do ES
Erick Musso (Republicanos) é presidente da Assembleia Legislativa do ES Crédito: Fernando Madeira
Mais um ex-prefeito foi nomeado em cargo comissionado na Assembleia Legislativa. Para ser mais preciso, mais um ex-prefeito foi nomeado pelo presidente da Casa, Erick Musso (Republicanos), para ser seu assessor de gabinete. No último dia 17, Erick nomeou o ex-prefeito de Ibiraçu Eduardo Marozzi Zanotti, conhecido como Duda, para o cargo de técnico júnior em seu gabinete parlamentar. Para exercer a função de livre nomeação, o ex-prefeito receberá remuneração bruta de R$ 4.433,56 por mês, além de auxílio-alimentação prestes a ser reajustado para mais de R$ 1,4 mil, entre outros benefícios.
A assessoria de comunicação da Assembleia informou que Duda vai atuar no gabinete de Erick (na sede da Assembleia, em Vitória), mas também na sua região. Não foi especificado se ele será designado como assessor externo – modalidade em que o assessor de gabinete fica liberado pelo deputado de comparecer à Assembleia e de comprovar as atividades desempenhadas como servidor do Poder Legislativo. Assessores externos também ficam autorizados a realizar outra atividade laboral ou de estudos em tempo integral.
Duda foi prefeito de Ibiraçu por dois mandatos, de 2013 a 2020. Tanto em 2012 como em 2016, elegeu-se pelo PMN. No ano passado, não pôde emendar novo mandato. Localizada na Região Norte do Estado, Ibiraçu é uma cidade vizinha a Aracruz, reduto político e eleitoral de Erick Musso.
Conforme já publicamos neste espaço, Erick Musso também nomeou, no último dia 12, o ex-prefeito de Pinheiros e ex-deputado estadual Gildevan Fernandes (PTB) para exercer cargo em comissão idêntico ao de Duda Zanotti. Além do mesmo salário (R$ 4,3 mil) e benefícios, Gildevan receberá R$ 1 mil a título de gratificação mensal
Outros deputados também têm nomeado ex-prefeitos e ex-vereadores para cargos de livre provimento. Só neste mês de março, o Diário Oficial do Poder Legislativo forneceu vários exemplos.
A deputada Janete de Sá (PMN) nomeou a ex-prefeita de São José do Calçado Liliana Bullus. O deputado Adilson Espindula (PTB) nomeou o ex-prefeito de Itarana Ademar Schneider e, ainda, a atual primeira-dama da mesma cidade, Bárbara Loss Patrício, casada com o prefeito Vander Enfermeiro (PTB), eleito em 2020.
Por sua vez, o deputado Marcos Madureira (Patriota) nomeou como assessor o ex-presidente da Câmara Municipal de Itapemirim, Mariel Delfino (PCdoB).

DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Juntando-se a esta lista, Juvenal Calixto Filho (PP), ex-presidente da Câmara de Barra de São Francisco, foi nomeado pelo deputado Torino Marques (PSL) para o cargo de assistente de gabinete. Ele disputou a eleição a prefeito da cidade em 2020, mas perdeu para o ex-deputado e atual prefeito, Enivaldo dos Anjos (PSD).

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Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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