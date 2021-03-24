Mais um ex-prefeito nomeado no gabinete do presidente da Assembleia

Erick Musso (Republicanos) é presidente da Assembleia Legislativa do ES Crédito: Fernando Madeira

Eduardo Marozzi Zanotti, conhecido como Duda, para o cargo de técnico júnior em seu gabinete parlamentar. Para exercer a função de livre nomeação, o ex-prefeito receberá remuneração bruta de R$ 4.433,56 por mês, além de auxílio-alimentação prestes a ser reajustado para mais de R$ 1,4 mil, entre outros benefícios. Mais um ex-prefeito foi nomeado em cargo comissionado na Assembleia Legislativa . Para ser mais preciso, mais um ex-prefeito foi nomeado pelo presidente da Casa, Erick Musso (Republicanos), para ser seu assessor de gabinete. No último dia 17, Erick nomeou o ex-prefeito de Ibiraçu, conhecido como Duda, para o cargo de técnico júnior em seu gabinete parlamentar. Para exercer a função de livre nomeação, o ex-prefeito receberá remuneração bruta de R$ 4.433,56 por mês, além de auxílio-alimentação prestes a ser reajustado para mais de R$ 1,4 mil, entre outros benefícios.

A assessoria de comunicação da Assembleia informou que Duda vai atuar no gabinete de Erick (na sede da Assembleia, em Vitória), mas também na sua região. Não foi especificado se ele será designado como assessor externo – modalidade em que o assessor de gabinete fica liberado pelo deputado de comparecer à Assembleia e de comprovar as atividades desempenhadas como servidor do Poder Legislativo. Assessores externos também ficam autorizados a realizar outra atividade laboral ou de estudos em tempo integral.

Duda foi prefeito de Ibiraçu por dois mandatos, de 2013 a 2020. Tanto em 2012 como em 2016, elegeu-se pelo PMN. No ano passado, não pôde emendar novo mandato. Localizada na Região Norte do Estado, Ibiraçu é uma cidade vizinha a Aracruz, reduto político e eleitoral de Erick Musso.

A deputada Janete de Sá (PMN) nomeou a ex-prefeita de São José do Calçado Liliana Bullus. O deputado Adilson Espindula (PTB) nomeou o ex-prefeito de Itarana Ademar Schneider e, ainda, a atual primeira-dama da mesma cidade, Bárbara Loss Patrício, casada com o prefeito Vander Enfermeiro (PTB), eleito em 2020.

Por sua vez, o deputado Marcos Madureira (Patriota) nomeou como assessor o ex-presidente da Câmara Municipal de Itapemirim, Mariel Delfino (PCdoB).

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