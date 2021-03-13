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"Os humilhados serão exaltados"

Presidente da Assembleia nomeia ex-deputado para ser seu assessor

Líder de Paulo Hartung no último governo e candidato derrotado a prefeito de Pinheiros no ano passado, Gildevan Fernandes (PTB) agora ocupa cargo comissionado no gabinete de Erick Musso

Publicado em 13 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

13 mar 2021 às 02:00
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Sem surpresas, Erick Musso,(Republicanos), é reeleito presidente da Assembleia Legislativa do ES
Erick Musso (Republicanos) é o presidente da Assembleia Legislativa do ES Crédito: Fernando Madeira
Líder de Paulo Hartung no último governo (2015-2018) e candidato derrotado a prefeito de Pinheiros no ano passado, o ex-deputado estadual Gildevan Fernandes (PTB) acaba de ganhar um cargo comissionado (de livre indicação política) no gabinete do presidente da Assembleia LegislativaErick Musso (Republicanos). A nomeação foi publicada na edição desta sexta-feira (12) do Diário Oficial do Poder Legislativo.
Conforme o ato baixado pela Mesa Diretora (na verdade, pelo próprio Erick Musso, enquanto perdurar a resolução que lhe confere o poder de decidir sozinho sobre nomeações como essa), Gildevan foi nomeado para exercer o cargo em comissão de técnico júnior de gabinete de representação parlamentar, no gabinete de Erick, "por solicitação do próprio deputado". Para ocupar a função, o ex-deputado receberá R$ 4.433,56 brutos por mês, além de benefícios, devendo cumprir, oficialmente, 40 horas semanais. 
Gildevan Alves Fernandes foi prefeito de Pinheiros por dois mandatos consecutivos, de 2001 a 2008. Depois disso, exerceu dois mandatos sucessivos de deputado estadual, de 2011 a 2018. Em 2015, no início do último governo de Paulo Hartung, assumiu a posição de líder do Palácio Anchieta na Assembleia. No meio do mandato, foi substituído na função pelo então deputado Rodrigo Coelho (então filiado ao PDT), atualmente conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCES).
Nas eleições municipais de 2020, Gildevan tentou retornar à Prefeitura de Pinheiros, município localizado no extremo norte do Espírito Santo. Com 37,6% dos votos válidos, perdeu a disputa para o prefeito Arnóbio Pinheiro (Cidadania), que obteve 52,2%, garantindo a reeleição.

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Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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