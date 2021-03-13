Presidente da Assembleia nomeia ex-deputado para ser seu assessor

Erick Musso (Republicanos) é o presidente da Assembleia Legislativa do ES Crédito: Fernando Madeira

Gildevan Fernandes (PTB) acaba de ganhar um cargo comissionado (de livre indicação política) no gabinete do presidente da Líder de Paulo Hartung no último governo (2015-2018) e candidato derrotado a prefeito de Pinheiros no ano passado, o ex-deputado estadual(PTB) acaba de ganhar um cargo comissionado (de livre indicação política) no gabinete do presidente da Assembleia Legislativa Erick Musso (Republicanos). A nomeação foi publicada na edição desta sexta-feira (12) do Diário Oficial do Poder Legislativo.

Conforme o ato baixado pela Mesa Diretora (na verdade, pelo próprio Erick Musso, enquanto perdurar a resolução que lhe confere o poder de decidir sozinho sobre nomeações como essa), Gildevan foi nomeado para exercer o cargo em comissão de técnico júnior de gabinete de representação parlamentar, no gabinete de Erick, "por solicitação do próprio deputado". Para ocupar a função, o ex-deputado receberá R$ 4.433,56 brutos por mês, além de benefícios, devendo cumprir, oficialmente, 40 horas semanais.

Gildevan Alves Fernandes foi prefeito de Pinheiros por dois mandatos consecutivos, de 2001 a 2008. Depois disso, exerceu dois mandatos sucessivos de deputado estadual, de 2011 a 2018. Em 2015, no início do último governo de Paulo Hartung, assumiu a posição de líder do Palácio Anchieta na Assembleia. No meio do mandato, foi substituído na função pelo então deputado Rodrigo Coelho (então filiado ao PDT), atualmente conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCES).