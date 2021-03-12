Felipe Rigoni: “Governo Bolsonaro não funciona”

(Risos) Se não se concretizou, está bem próximo (risos). Não é o Congresso. É a política nacional que está um caos. A decisão do Fachin [de anular condenações de Lula na Lava Jato] incendeia muito o jogo político. Torna as coisas ainda mais inflamadas. E, num momento como este, a gente precisava de organização e foco. Foco para resolver o que precisa se resolver na pandemia, que é a vacinação, o auxílio emergencial e o equilíbrio fiscal junto. Precisamos de várias reformas, como a administrativa e a tributária. Precisamos tentar começar a sair dessa, porque estamos com um número de mortes muito grande, e só a vacinação vai atenuar muito, para a gente começar a voltar a um nível econômico razoável, e aí as reformas dariam um ânimo a mais nos investimentos. Mas eu não percebo isso acontecendo com tanta clareza.