Após prefeito, vice também testa positivo para Covid-19 em Ibiraçu

A vice-prefeita de Ibiraçu, Soninha (PP), testou positivo para a Covid-19. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (11). Segundo a prefeitura, a política de 53 anos está em isolamento domiciliar. Nesta semana, o prefeito do município, Diego Krentz (PP) também foi diagnosticado com a doença.
De acordo com a administração municipal, os dois estão se recuperando em casa. Ambos apresentam sintomas leves da doença. O prefeito segue desempenhando a função de maneira remota.
TRAJETÓRIA POLÍTICA
Nas eleições de outubro, a chapa formada por Diego Krentz e Soninha foi eleita por 36,64% dos eleitores. Foram 2.592 votos no total.