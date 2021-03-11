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Isolamento domiciliar

Após prefeito, vice também testa positivo para Covid-19 em Ibiraçu

Segundo a prefeitura, Soninha (PP), de 53 anos, está em isolamento domiciliar. O prefeito do município, Diego Krentz (PP), também foi diagnosticado essa semana com a doença

Publicado em 11 de Março de 2021 às 17:32

João Henrique Castro

João Henrique Castro

Publicado em 

11 mar 2021 às 17:32
Após prefeito, vice também está com Covid-19 em Ibiraçu
Após prefeito, vice também está com Covid-19 em Ibiraçu Crédito: Divulgação/ Redes Sociais
A vice-prefeita de Ibiraçu, Soninha (PP), testou positivo para a Covid-19. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (11). Segundo a prefeitura, a política de 53 anos está em isolamento domiciliar. Nesta semana, o prefeito do município, Diego Krentz (PP) também foi diagnosticado com a doença.
De acordo com a administração municipal, os dois estão se recuperando em casa. Ambos apresentam sintomas leves da doença. O prefeito segue desempenhando a função de maneira remota.

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TRAJETÓRIA POLÍTICA

Nas eleições de outubro, a chapa formada por Diego Krentz e Soninha foi eleita por 36,64% dos eleitores. Foram 2.592 votos no total.

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