Ex-vice-prefeito de Vitória vira subsecretário no governo Casagrande

Sérgio Sá (PSB) Crédito: Divulgação/Andrea Oliveira

Sérgio Sá (PSB) será o novo subsecretário estadual de Infraestrutura, a convite do governador Fábio Damasceno, também filiado ao partido do governador. O ex-vice-prefeito de Vitória(PSB) será o novo subsecretário estadual de Infraestrutura, a convite do governador Renato Casagrande (PSB). A decisão já está tomada e será oficializada nos próximos dias. O cargo é vinculado à Secretaria Estadual de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), comandada por, também filiado ao partido do governador.

Como subsecretário de Infraestrutura, Sá ficará encarregado de acompanhar especialmente quatro projetos: a reimplantação do sistema aquaviário para transporte de passageiros entre Vitória, Vila Velha e Cariacica; o novo acesso a Vitória pelo Portal do Príncipe; as obras da Terceira Ponte (alargamento das vias nos dois sentidos e construção da ciclovia); e as intervenções no Trevo de Carapina, na Serra. Ele também acompanhará de perto as obras executadas pelo DER-ES.

O até então ocupante do cargo, Luiz Paulo de Figueiredo, foi exonerado, a pedido, na última sexta-feira (5).

Sérgio Sá foi vice-prefeito de Luciano Rezende (Cidadania) no último mandato, de 2017 a 2020. Nas eleições municipais do ano passado, foi candidato a prefeito pelo PSB. Com 4,15% dos votos válidos, ficou em 7º lugar e não foi além do 1º turno.

Formado em Engenharia Civil pela Ufes (2001), o ex-vice-prefeito atuou como gestor e engenheiro em diversas empresas públicas e privadas. Foi secretário municipal de Habitação de Vitória e presidente do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social (CMHIS) em vários períodos durante as administrações de João Coser (PT) e de Luciano: de janeiro de 2005 a abril de 2008; de fevereiro de 2009 a outubro de 2011; de janeiro de 2013 a abril de 2016.

Também exerceu o cargo na administração passada, de janeiro de 2017 a janeiro de 2020, acumulando-o com o de vice-prefeito, até romper com Luciano Rezende e ser exonerado da secretaria.