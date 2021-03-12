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Troca-troca no governo

Ex-vice-prefeito de Vitória vira subsecretário no governo Casagrande

Filiado ao partido do governador, Sérgio Sá será o novo subsecretário estadual de Infraestrutura. Ele foi candidato a prefeito de Vitória pelo PSB em 2020

Publicado em 12 de Março de 2021 às 18:20

Públicado em 

12 mar 2021 às 18:20
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas

Sérgio Sá (PSB)
Sérgio Sá (PSB) Crédito: Divulgação/Andrea Oliveira
O ex-vice-prefeito de Vitória Sérgio Sá (PSB) será o novo subsecretário estadual de Infraestrutura, a convite do governador Renato Casagrande (PSB). A decisão já está tomada e será oficializada nos próximos dias. O cargo é vinculado à Secretaria Estadual de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), comandada por Fábio Damasceno, também filiado ao partido do governador.
Como subsecretário de Infraestrutura, Sá ficará encarregado de acompanhar especialmente quatro projetos: a reimplantação do sistema aquaviário para transporte de passageiros entre Vitória, Vila Velha e Cariacica; o novo acesso a Vitória pelo Portal do Príncipe; as obras da Terceira Ponte (alargamento das vias nos dois sentidos e construção da ciclovia); e as intervenções no Trevo de Carapina, na Serra. Ele também acompanhará de perto as obras executadas pelo DER-ES.
O até então ocupante do cargo, Luiz Paulo de Figueiredo, foi exonerado, a pedido, na última sexta-feira (5).
Sérgio Sá foi vice-prefeito de Luciano Rezende (Cidadania) no último mandato, de 2017 a 2020. Nas eleições municipais do ano passado, foi candidato a prefeito pelo PSB. Com 4,15% dos votos válidos, ficou em 7º lugar e não foi além do 1º turno.
Formado em Engenharia Civil pela Ufes (2001), o ex-vice-prefeito atuou como gestor e engenheiro em diversas empresas públicas e privadas. Foi secretário municipal de Habitação de Vitória e presidente do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social (CMHIS) em vários períodos durante as administrações de João Coser (PT) e de Luciano: de janeiro de 2005 a abril de 2008; de fevereiro de 2009 a outubro de 2011; de janeiro de 2013 a abril de 2016.
Também exerceu o cargo na administração passada, de janeiro de 2017 a janeiro de 2020, acumulando-o com o de vice-prefeito, até romper com Luciano Rezende e ser exonerado da secretaria.
Sá ainda foi vereador de Vitória, sempre pelo PSB, entre outubro de 2011 e dezembro de 2012. Ele é filho do deputado estadual José Esmeraldo, que acaba de ser expulso do MDB.

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Vitor Vogas

Jornalista de A Gazeta desde 2008 e colunista de Política desde 2015. Publica diariamente informações e análises sobre os bastidores do poder no Espírito Santo

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