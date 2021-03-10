Casagrande substitui o secretário estadual de Justiça

Luiz Carlos Cruz deixa o cargo de secretário estadual de Justiça Crédito: Carlos Alberto Silva

Luiz Carlos de Carvalho Cruz deixa o cargo, ocupado por ele desde o início do governo. No lugar dele, entra o defensor público Marcello Paiva de Mello. A Secretaria de Justiça (Sejus) é responsável por administrar o sistema penitenciário estadual. O governador Renato Casagrande (PSB) decidiu substituir o secretário estadual de Justiça. O delegado federal cariocadeixa o cargo, ocupado por ele desde o início do governo. No lugar dele, entra o defensor público. A Secretaria de Justiça (Sejus) é responsável por administrar o sistema penitenciário estadual.

A troca, pelo que apuramos, passou por uma avaliação de perfil. Na cúpula do governo, Cruz era visto como um secretário "idealista", um formulador com perfil mais teórico. Tinha grandes projetos para a Sejus, mas que demandavam muito tempo para implementação. Casagrande buscou, então, um substituto com maior experiência específica na área de gestão do sistema prisional.

Marcello Paiva de Mello chegou a ser chefe do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) durante o governo Temer, quando o ministro da Justiça e da Segurança Pública era o hoje ministro do STF Alexandre de Moraes. No governo Casagrande, a avaliação é que ele conhece o sistema penitenciário de todo o país, incluindo todas as unidades prisionais do Espírito Santo e que tem bom trânsito entre os Poderes.

Não se pode dizer que essa troca em particular tenha tido motivações políticas, até porque um técnico é substituído por outro. A "leitura política" possível é que, com menos de dois anos restantes no governo e uma possível tentativa de reeleição pela frente, Casagrande busca resultados melhores e mais imediatos para apresentar à população até 2022 também na área do sistema prisional, que é sempre um barril de pólvora para qualquer governador.

Delegado de carreira da Polícia Federal, Luiz Carlos Cruz voltará a trabalhar na instituição no Rio de Janeiro, seu Estado de origem.

Essa troca na Sejus também faz parte da reforma do secretariado iniciada por Casagrande no fim de fevereiro. A primeira foi na Secretaria de Governo, em que Tyago Hoffmann (PSB) deu lugar ao ex-prefeito de Viana Gilson Daniel (Podemos) . Hoffmann, por sua vez, foi deslocado para o comando de uma nova pasta, resultante da junção de outras duas secretarias: a de Desenvolvimento com a de Ciência, Tecnologia e Inovação.

O até então secretário de Desenvolvimento, Marcos Kneip Navarro, assumiu uma diretoria no Bandes, enquanto a pesquisadora Cristina Engel Alvarez, até então secretária de Ciência e Tecnologia, passou a presidir a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo (Fapes). Ambos agora estão subordinados à nova secretaria chefiada por Hoffmann.

SEMELHANÇAS COM ROBERTO SÁ

Curiosamente, os motivos que levaram Casagrande a se decidir pela substituição de Luiz Carlos Cruz na Sejus são muito parecidos com os que o fizeram trocar o comando da Secretaria de Segurança Pública (Sesp), em abril de 2020. Na ocasião, o secretário Roberto Sá foi substituído pelo coronel da PMES Alexandre Ramalho.

Assim como Cruz, Roberto Sá é delegado de carreira da Polícia Federal e também é do Rio de Janeiro, onde chegou a ser secretário estadual de Segurança. E, exatamente como no caso de Cruz, pesou na decisão de trocar Sá a avaliação de que o então chefe da Sesp possuía um perfil mais teórico e formulador, de intelectual com ótimas ideias, mas não tão resolutivo em sua delicadíssima pasta.