Victor Coelho será candidato único à presidência da Amunes

Victor Coelho, prefeito de Cachoeiro Crédito: Divulgação/Câmara de Cachoeiro

Associação dos Municípios do Espírito Santo (Amunes), à frente de chapa única, tendo como candidato a vice-presidente o prefeito de Ibatiba, Luciano Pingo (Republicanos). A informação é de Pingo. O prefeito de Cachoeiro de Itapemirim Victor Coelho (PSB), será candidato a presidente da, à frente de chapa única, tendo como candidato a vice-presidente o prefeito de Ibatiba, Luciano Pingo (Republicanos). A informação é de Pingo.

A eleição da próxima diretoria executiva da Amunes, com mandato de um biênio, ocorrerá em 31 de março. Espécie de "sindicato dos prefeitos capixabas", a Amunes é a principal entidade de representação dos municípios do Estado junto ao governo estadual, à União e a outras instituições.

O atual presidente da associação é o ex-prefeito de Viana Gilson Daniel (Podemos), que assumiu na semana passada o cargo de secretário estadual de Governo, no lugar de Tyago Hoffmann (PSB), na administração de Renato Casagrande (PSB). O novo secretário encarregou-se pessoalmente da costura que levou à composição da chapa. Antes mesmo de assumir o cargo no governo, ele estava procurando um sucessor. Depois, como secretário de Governo, essa foi sua primeira "missão" no cargo, conforme o próprio governador informou à coluna, em entrevista publicada no último dia 1º.

O desenho da chapa única atende aos interesses do Palácio Anchieta. Assim como Gilson Daniel, Victor Coelho é forte aliado de Casagrande, com um componente adicional: o prefeito de Cachoeiro de Itapemirim é filiado ao partido do governador e, atualmente, entre os 13 prefeitos filiados ao PSB, é o que governa a maior cidade.

Abaixo, reproduzimos na íntegra a nota enviada à coluna pelo prefeito de Ibatiba, Luciano Pingo, revelando a composição com Victor:

Fizemos diversos diálogos em busca de fortalecer o municipalismo e recebi convergência de diversos amigos e amigas neste movimento.

Exercer a liderança da Amunes representa garantir unidade na instituição e também defender os interesses dos 78 municípios capixabas.

Compreendi que qualquer divisão neste momento irá fragilizar ainda mais nossa luta contra os obstáculos na gestão municipal e por isso considero que o prefeito Victor Coelho e eu, juntamente com os outros 76 municípios, precisamos estar mais unidos do que nunca.

Estarei ao lado do prefeito de Cachoeiro e com os outros (as) líderes municipalistas em uma só direção no dia 31/03, data de escolha da nova diretoria da Amunes.