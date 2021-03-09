Curso de formação política abre inscrições e prioriza cidades do ES

Curso de educação política abre inscrições e prioriza cidades do ES Crédito: Pixabay

O Espírito Santo está no foco da Politize!, organização social apartidária e sem fins lucrativos que atua, dentro e fora da internet, com a capacitação política, principalmente de jovens. Em parceria com o Movimento ES em Ação, a organização abriu as inscrições para o Programa Embaixadores Politize! 2021, curso disponibilizado para todo o Brasil, mas que terá atividades especiais para os capixabas da Serra e de Cachoeiro de Itapemirim

A capacitação será on-line, gratuita, com duração de seis meses - de abril a outubro - e tem como público-alvo jovens a partir de 16 anos que tenham interesse em política, para traçar uma carreira na área ou não. Especialmente no Espírito Santo, está previsto um modelo híbrido com encontros presenciais, caso o cenário da pandemia não piore no Estado. Para participar, é preciso se inscrever e passar pelo processo seletivo. As inscrições estão abertas até o dia 4 de abril, neste link , e os selecionados serão anunciados no dia 16 de abril. Inicialmente, as inscrições teriam fim no dia 28 de março, mas o prazo foi prorrogado para o dia 4.

Os critérios de seleção passam por diversidade, alinhamento aos valores democráticos e potencial para ser uma liderança jovem. Entre os temas abordados no curso estão "História política e democracia", "Partidos políticos e correntes", "Políticas públicas e como funcionam os Três Poderes e o processo eleitoral". Ao final das aulas, o aluno pode optar por seguir na rede Politize!, buscando outras capacitações, ou se desligar da organização. Todo regulamento para participação do programa pode ser acessado neste link

Apesar de ser um curso aberto para todo o país, a coordenadora de Multiplicadores da Politize!, Gabriela Ferreira, afirma que neste ano o Espírito Santo está no foco da capacitação. A ideia é formar pelo menos 30 lideranças em cada um dos municípios prioritários, escolhidos pela organização, para formar mais duas embaixadas da entidade em solo capixaba. Atualmente, há apenas uma em Vitória. As prioridades, agora, são Serra e Cachoeiro de Itapemirim.

A atenção especial, de acordo com Ferreira, deve-se a uma parceria feita com o Consulado dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, que abrange o Espírito Santo, e também uma parceria com o ES em Ação, para ajudar a fortalecer a formação dos jovens capixabas e ter uma grande adesão este ano no Estado.

"Teremos encontros de capacitação e integração extras para esses municípios e queremos, também, promover encontros dos alunos com lideranças do Estado, reuniões com lideranças políticas, com balanço partidário de vários espectros políticos, e lideranças empresariais para pensar soluções; e quem já está nos cargos de liderança ouvir o que os jovens tem a propor", aponta.

Para o secretário executivo do ES em Ação, Orlando Bolsanelo Caliman, a iniciativa é uma oportunidade de corrigir uma lacuna que existe para identificar novas lideranças no Estado.

"É recorrente ouvirmos que existe um 'gap' para identificar novas lideranças no Estado em vários segmentos, inclusive, na política. O Politize! leva educação cidadã e, neste contexto, gera novos líderes. O programa será uma porta de entrada na formação de novos nomes no cenário para transformar a realidade brasileira no que tange a política", assinala.

INSCRIÇÕES

As inscrições estão abertas até o dia 4 de abril.

Para se inscrever, clique neste link.

Leia o regulamento do programa neste link.

O resultado do processo seletivo será anunciado no dia 16 de abril

O curso é gratuito e on-line. Para emitir o certificado, é cobrado qualquer valor acima de R$ 1.

No Espírito Santo, poderão ter encontros presenciais, no segundo semestre, caso o cenário de pandemia de Covid-19 não piore no Estado.

A capacitação tem duração de seis meses, de abril a outubro.