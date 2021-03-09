Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Puxador de votos

Em queda desde 2010, PT no ES pode ganhar fôlego com candidatura de Lula

Desde que o ex-presidente deixou o governo, partido no Estado encolheu a cada eleição. Retorno de Lula como candidato ajudaria sigla a aumentar sua bancada

Publicado em 09 de Março de 2021 às 19:50

Rafael Silva

Rafael Silva

Publicado em 

09 mar 2021 às 19:50
O então pré-candidato à presidência Lula discursando na praça Costa Pereira, em 2018, meses antes de ser preso
O então pré-candidato à presidência Lula discursando na praça Costa Pereira, em 2018, meses antes de ser preso Crédito: Ricardo Stuckert/PT
Sem nenhum prefeito eleito no Espírito Santo e representado, no Estado, por um deputado federal e uma deputada estadual, o PT capixaba tem se enfraquecido a cada eleição, desde 2010, último ano do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no comando do governo federal. Com a anulação das condenações impostas a ele – e, consequentemente, a permissão para que seja candidato em 2022 – o retorno de Lula às eleições também deve impactar a política local, mas não a ponto de provocar uma grande reviravolta no tabuleiro político.
Para cientistas políticos, com Lula de volta ao páreo, o partido ganha um puxador de votos importante para candidatos em outros níveis – tal qual foi Jair Bolsonaro (sem partido) em 2018 – mas, internamente, o PT reconhece que é difícil montar uma candidatura ao Palácio Anchieta suficientemente competitiva para enfrentar o governador Renato Casagrande (PSB), caso ele busque a reeleição. No entanto, o partido quer ter uma candidatura própria para as disputas ao governo e ao Senado em 2022.
A presidente da sigla, Jackeline Rocha (PT), afirma que conviver com o antipetismo que se intensificou no país após 2014 tem sido um desafio, mas que a possibilidade de ter Lula no palanque tem "animado a militância". Para a disputa ao governo estadual, já são cotados o ex-prefeito de Colatina Genivaldo Lievori e a ex-secretária de Educação de Cariacica Célia Tavares.
"O Lula é um grande líder para nós e consegue dialogar com todas as frentes políticas; ele tem a capacidade de unir o Brasil. Nós, do diretório estadual, estamos trabalhando para ter candidatura própria ao governo e ao Senado, mas temos como objetivo principal, também, unir o campo da centro-esquerda e recuperar esses espaços que perdemos nos últimos anos", aponta.
Atualmente, o partido conta com os mandatos do deputado federal Helder Salomão (PT) e da deputada estadual Iriny Lopes (PT), eleitos em 2018, mas não venceu nenhuma prefeitura no Espírito Santo em 2020, apesar de ter chegado ao segundo turno em Vitória e Cariacica.
O cenário é bem diferente de 2010, quando o partido teve um de seus melhores resultados eleitorais no Estado, elegendo quatro deputados estaduais, uma deputada federal, o vice-governador e “ganhando” uma cadeira no Senado, com Ana Rita Esgário (PT) assumindo o lugar do então senador Renato Casagrande, que se elegia pela primeira vez para o governo estadual. O então petista Givaldo Vieira, hoje no PCdoB, era o vice de Casagrande. Foi o melhor desempenho do partido desde a eleição de Vitor Buaiz pelo PT, em 1994.

Veja Também

Líderes do PT no ES defendem candidatura de Lula em 2022

Um dos fundadores do partido no Estado, o ex-prefeito de Vitória João Coser (PT) acredita que a presença de Lula pode ajudar o partido a recuperar espaços no Espírito Santo. Para ele, parte da rejeição do partido se enfraquece com a anulação das condenações e o julgamento da suspeição do juiz que condenou Lula em primeira instância, Sergio Moro.
"Tudo o que está sendo discutido, as mensagens vazadas entre o núcleo da Lava Jato e o Moro, levam a crer que o foco era prender Lula e o tirar da eleição. Agora, esperamos que ele possa ser tratado como qualquer cidadão comum e ter um julgamento imparcial. Ele é um político que ou é amado, ou é odiado, mas, com certeza, ter ele podendo se candidatar anima o partido, os eleitores e até motiva novas alianças regionais", avalia.

HISTÓRICO CONSERVADOR DO ESTADO IMPEDE CANDIDATURA COMPETITIVA

Para cientistas políticos, Lula é um puxador de votos para candidatos de todos os níveis – como foi Bolsonaro em 2018 – e tê-lo presente nos palanques, impulsiona o partido. Além disso, o desgaste do atual presidente da República, que tem visto sua rejeição aumentar por conta das críticas à sua condução do combate à pandemia, é outro fator que pode ajudar o PT a ganhar mais votos do que recebeu nos últimos anos. No entanto, é longo o caminho do partido para conseguir construir uma candidatura competitiva para 2022.
O cientista político e historiador João Gualberto Vasconcellos destaca que o Estado tem uma tradição eleitoral conservadora, principalmente no interior, que tem sua origem na forte presença de movimentos integralistas nos anos 1930 e 1940, que já chegaram a ter mais de 23 mil filiados naquela época.
"Vem desse período uma raiz conservadora do Estado, hoje concentrada em grupos de bolsonaristas, alguns evangélicos e policiais militares. É uma parcela significativa do eleitorado capixaba "
João Gualberto Vasconcellos - Cientista político e historiador
Para João Gualberto, o DNA conservador do Estado, associado aos escândalos da Lava Jato, fizeram o partido encolher. 
"Não vejo a presença de Lula no palanque como um fator que mude o cenário da disputa a governo no Estado. Pelo menos no primeiro turno. Se houver segundo turno, e há uma possibilidade considerável disso acontecer, aí, sim, o PT e Lula, ao apoiarem um dos candidatos, podem trazer algo de diferente”, analisa.

Veja Também

Inspirado no fascismo, integralismo já teve mais de 20 mil membros no ES

Desde 2006, na última eleição de Lula, um candidato do PT não recebe a maioria dos votos no Espírito Santo. Naquele ano, o petista recebeu, no segundo turno, 65% dos votos, enquanto José Serra (PSDB) foi a escolha de 34% do eleitorado.
Nos anos seguintes, nem Dilma Rousseff (PT), nem Fernando Haddad (PT) chegaram perto disso. Em 2010, venceu Serra; em 2014, Aécio Neves; e em 2018,  o candidato a presidente mais votado pelos capixabas foi Jair Bolsonaro. Para o cientista político Antônio Carlos de Medeiros, embora tradicionalmente o Estado tenha um histórico conservador, isso não significa que o eleitorado não possa mudar. Com Lula no páreo, há maior probabilidade de o PT voltar a ter votações significantes.
"Mesmo que não eleja um governador, a presença de Lula, como um líder carismático da esquerda, pode ajudar a aumentar a bancada do partido. Ele e Bolsonaro têm esse perfil, com índices altos de popularidade e de rejeição, o famoso ame-o ou deixe-o. São figuras de apelo popular e, nesse sentido eleitoral, ajudam a eleger candidatos em todos os níveis", explica.
O cientista político Fernando Pignaton pontua que, embora Lula traga projeção para outros candidatos, no médio prazo, o "personalismo" partidário, ou seja, transformar o ex-presidente em um símbolo da sigla sem a renovação de lideranças na agremiação, pode trazer prejuízos para o PT.
O Lula é fruto de um processo de culto à personalidade feita pelo partido, um líder forte que é conhecido por estar presente no debate político há muitos anos, observa Pignaton. 
"É claro que a presença dele, no Estado, ajuda o partido a ter um melhor desempenho, mas o personalismo, reduzir o partido a ele, é algo ruim para o próprio PT"
Fernando Pignaton - Cientista político
 Na opinião do cientista político, quando Lula estava inelegível, o PT passava por um processo de renovação, que é importante para a democracia de qualquer sigla, e é algo que não deve ser deixado de lado.

LEIA MAIS SOBRE A POLÍTICA DO ES

Lei que multa em até R$ 116 mil "fura-filas" da vacina é aprovada

Evair de Melo parte para o ataque contra Casagrande, mas segue isolado no ES

Vereadora tem roupa criticada em sessão da Câmara no Dia da Mulher

Executiva do MDB expulsa José Esmeraldo e Marcelino Fraga do partido

Líderes do PT no ES defendem candidatura de Lula em 2022

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Lula PT João Coser
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 22/04/2026 
Imagem de destaque
Maior produtor de camisinhas do mundo pode subir preços em até 30% por causa da guerra no Irã
Adolescente de 17 anos é encontrado morto com marcas de tiros em Cariacica
Adolescente autista é encontrado morto com marcas de tiros em Cariacica

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados