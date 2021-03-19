Ex-deputado que virou assessor terá gratificação na Assembleia

Erick Musso, presidente da Assembleia Legislativa do ES Crédito: Fernando Madeira

A "gratificação por representação parlamentar" foi concedida a Gildevan pelo próprio Erick, em ato publicado nesta sexta-feira. Trata-se de um pagamento extra, no valor de R$ 1 mil por mês, que cada um dos 30 deputados pode direcionar a um dos respectivos assessores de gabinete (cada parlamentar pode manter até 19). A gratificação foi criada por resolução de autoria do próprio presidente da Assembleia, aprovada em plenário em julho de 2019.

Gildevan Fernandes foi deputado estadual por dois mandatos, de 2011 a 2018. Antes disso, foi prefeito da cidade de Pinheiros, no extremo norte do Estado, também por dois mandatos, entre 2001 e 2008. Continua ativo politicamente nesse reduto eleitoral.

Enquanto isso, também por ato da lavra de Erick Musso, o ex-motorista de Paulo Hartung (sem partido) mudou de cargo na Assembleia Legislativa. De acordo com fontes da coluna, Wagner Ortelan Binda foi o motorista pessoal do governador durante a última administração de Hartung (2015-2018). No governo anterior do economista (2007-2010), Waguinho, como é mais conhecido, dirigiu para o então secretário estadual Neivaldo Bragato.