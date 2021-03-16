Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Salário de R$ 11 mil

Ex-deputado ganha cargo comissionado na Assembleia do ES

Com salário de R$ 11 mil, Esmael Almeida vai comandar Diretoria de Infraestrutura e Logística

Publicado em 16 de Março de 2021 às 11:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2021 às 11:12
Ex-deputado estadual Esmael Almeida
Ex-deputado estadual Esmael Almeida Crédito: Tati Beling/Ales
O ex-deputado Esmael Almeida (PSD) voltou à Assembleia Legislativa do Espírito Santo, mas não como parlamentar. O Diário Oficial do Legislativo registrou, na segunda-feira (15), a nomeação de Almeida no cargo comissionado de Diretor de Infraestrutura e Logística, ligado à Secretaria da Assembleia Legislativa.
A nomeação é assinada pelo presidente da Casa, Erick Musso (Republicanos). O cargo, de acordo com o Portal da Transparência, tem salário de R$ 11.126,89 e carga horária de 40 horas semanais. 
Esmael assumiu o mandato de deputado estadual em 2013, após o então deputado Sérgio Borges ser nomeado conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCES). Nas eleições de 2012 Esmael figurou como suplente.
Em 2017 ele assumiu o mandato, também como suplente, no lugar de Edson Magalhães (então filiado ao PSD), eleito prefeito de Guarapari.
Em 2018, o ex-deputado tentou voltar à Assembleia, recebeu 14.146 votos e, mais uma vez, não foi eleito.
Esmael Almeida é ex-vereador de Vitória e pai de Davi Esmael (PSD), que preside a Câmara da Capital. 

GILDEVAN TAMBÉM GANHOU CARGO

Outro ex-deputado estadual também ganhou cargo comissionado na Assembleia Legislativa. Gildevan Fernandes (PTB) foi nomeado, no último dia 12, como assessor de Erick Musso, com salário de R$ 4.433,56.
Gildevan já foi prefeito de Pinheiros e exerceu mandatos na Assembleia de 2011 a 2018.

LEIA MAIS SOBRE POLÍTICA DO ES

Após protesto em frente à casa da mãe de Casagrande, Sesp investiga vazamento

PEC emergencial: 41 cidades do ES podem congelar salários de servidores

Volta de Bolsonaro anima PSL no ES, mas pode afetar relação com Casagrande

Em meio à pandemia de Covid-19, entidades médicas do ES defendem Bolsonaro

Após nomeá-los, Arnaldinho exonera parentes de vereadores e de secretário

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Assembleia Legislativa do ES Erick Musso
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sopas e cremes proteicos: 10 receitas para uma dieta equilibrada
Imagem de destaque
Segunda Ponte pode passar a ter três faixas como feito na 3ª Ponte
Imagem de destaque
Jardim sensorial: veja como criar um espaço que ativa os sentidos humanos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados