Ex-deputado ganha cargo comissionado na Assembleia do ES

Ex-deputado estadual Esmael Almeida Crédito: Tati Beling/Ales

O ex-deputado Esmael Almeida (PSD) voltou à Assembleia Legislativa do Espírito Santo , mas não como parlamentar. O Diário Oficial do Legislativo registrou, na segunda-feira (15), a nomeação de Almeida no cargo comissionado de Diretor de Infraestrutura e Logística, ligado à Secretaria da Assembleia Legislativa.

A nomeação é assinada pelo presidente da Casa, Erick Musso (Republicanos). O cargo, de acordo com o Portal da Transparência, tem salário de R$ 11.126,89 e carga horária de 40 horas semanais.

Esmael assumiu o mandato de deputado estadual em 2013, após o então deputado Sérgio Borges ser nomeado conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCES). Nas eleições de 2012 Esmael figurou como suplente.

Em 2017 ele assumiu o mandato, também como suplente, no lugar de Edson Magalhães (então filiado ao PSD), eleito prefeito de Guarapari.

Em 2018, o ex-deputado tentou voltar à Assembleia, recebeu 14.146 votos e, mais uma vez, não foi eleito.

Esmael Almeida é ex-vereador de Vitória e pai de Davi Esmael (PSD), que preside a Câmara da Capital.

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