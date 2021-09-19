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Curtas políticas: Parceria na Banestes Seguros não indica privatização, diz Casagrande

E mais: superintendente da PF descarta disputar eleição de 2022; tucano bate asas pelo ES e uma cena curiosa no PTB estadual

Publicado em 19 de Setembro de 2021 às 02:00

Públicado em 

19 set 2021 às 02:00
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves

Sede da Banestes Seguros, em Vitória
Sede da Banestes Seguros, em Vitória Crédito: Divulgação
A Banestes Seguros está em busca de um parceiro, uma empresa privada, mas isso não significa que vai haver privatização, afirmou o governador Renato Casagrande (PSB) à coluna.
“Uma empresa privada vai se associar, vamos formar uma nova empresa e a Banestes Seguradora continua existindo. A Banestes Seguradora vai ser sócia minoritária de uma empresa privada que fará proposta”, disse.
“O banco precisa se modernizar e ser um ativo valorizado para nós. Não podemos ficar fechados, queremos ganhar escala. A ideia é fortalecer o Banestes como banco público, por meio de parcerias privadas, mas não temos interesse nem necessidade de privatizar”, emendou.
O Banestes tem rendido recursos para o governo. Daí a vantagem de manter o banco público. “O banco nos remunera anualmente como sócios majoritários”, ressaltou o governador.

EUGÊNIO RICAS NÃO VAI DISPUTAR

O superintendente da Polícia Federal no Espírito Santo, Eugênio Ricas, descarta qualquer possibilidade de seu nome e foto aparecerem nas urnas no ano que vem.
Ele voltou ao Espírito Santo, após quase três anos como adido nos Estados Unidos  e tem aparecido frequentemente na imprensa para divulgar a criação de uma força-tarefa de combate ao tráfico de armas de drogas.
Tal visibilidade deu margens a interpretações de que Ricas poderia ter planos eleitorais. A coluna questionou o superintendente, que respondeu, de pronto: "Não. Gosto do que eu faço, é uma realização profissional. Nunca fui filiado a partido, nem recebi convites”.
Ele ressaltou ainda que, como superintendente, é até proibido de disputar cargos eletivos. E não pretende abandonar a função. Também disse que, quando a força-tarefa estiver em pleno funcionamento, o chefe do grupo é que vai falar sobre os trabalhos desempenhados.

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BATENDO ASAS

Velho conhecido da política no Espírito Santo, o ex-vice-governador César Colnago (PSDB) está circulando. E não estou falando da recente ocupação do cargo de secretário de Gestão de Pessoas na Assembleia Legislativa.
Neste final de semana, o tucano deve passar pelos municípios de Montanha, Ponto Belo, Mucurici, Pedro Canário, Pinheiros e Boa Esperança, em contato com lideranças políticas. E fez questão de divulgar o itinerário.
”A visita de Colnago às cidades do norte e noroeste capixaba pode ser um indicativo de que o médico, filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), é um potencial candidato do partido ao governo do Estado”, diz texto enviado, vejam só, pela assessoria do próprio Colnago.
Em 2018, ele tentou se eleger deputado federal, sem sucesso.

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CARNEIRO DE SAÍDA

À frente da Secretaria de Governo e Comunicação da Prefeitura de Vitória está Roberto Carneiro, presidente estadual do Republicanos. Mas apenas por enquanto. O prefeito confirmou à coluna que Carneiro deve deixar o posto, em data a ser definida, para se dedicar ao partido. Afinal, é ano pré-eleitoral.
“Agradeço ao Roberto pelo empenho e pela dedicação. Ele atende sábado, domingo e feriado. Mas essas atividades vão começar a ficar mais intensas com a proximidade do calendário político eleitoral. E estamos avaliando, conversando muito. Vamos chegar a um denominador comum”, afirmou Pazolini.

TEMOS VAGAS

Com a aposentadoria do conselheiro substituto do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCES) João Luiz Cotta Lovatti, que se despediu da Corte de contas no último dia 2, há duas vagas de conselheiro substituto em aberto. 
O quadro completo é formado por quatro conselheiros substitutos. Essas vagas são preenchidas por meio de concurso público (ao contrário das vagas de conselheiro, que passam por indicações políticas). Um aprovado em concurso faleceu ainda em 2015 e a cadeira segue vaga. 
O salário é atrativo: R$ 33.689,11. Só não tem previsão para abertura de concurso.

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2 X 0 A FAVOR DE MAJESKI NO TJES

Dois desembargadores do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) votaram contra o recebimento de denúncia apresentada pelo Ministério Público (MPES) em desfavor do deputado estadual Sergio Majeski (PSB). Pedro Valls Feu Rosa pediu vista, adiando o desfecho do julgamento.
O relator do caso, desembargador Arthur Neiva, já havia votado, no último dia 26, e entendeu que não há justa causa para o recebimento. O decano da Corte, Adalto Dias Tristão, concordou com ele, na última quinta-feira (16). Já Pedro Valls adiantou não ver prática nem de improbidade administrativa, quanto mais de crime, mas pediu para votar depois para "prestigiar" as teses apresentadas por defesa e acusação.
O MPES acusa o deputado de usar os serviços advocatícios de um servidor do gabinete dele na Assembleia para ingressar com ações de cunho particular no Judiciário. A defesa alega que as ações têm relação com o mandato de Majeski e, além disso, o servidor não tinha dedicação exclusiva na Assembleia, ou seja, poderia advogar em causas particulares, se fosse o caso.

UFA!

A coluna publicou que o governador Renato Casagrande não vai disputar a Presidência da República. Não chega a surpreender, já que o PSB fez o convite há meses e pouco ou nada sobre isso andou de lá pra cá.
Mas o deputado estadual Marcelo Santos (Podemos), aliado de primeira hora de Casagrande, achou por bem comentar no post de A Gazeta no Instagram que exibia a notícia: “Ufa”. Fica a dúvida sobre o motivo da sensação de alívio.

UFA?

De acordo com o prefeito de Viana, Wanderson Bueno, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) deu prazo de 30 dias, a contar a partir de quarta-feira (15), para apresentar uma saída em conjunto com a ECO 101 para os constantes alagamentos no quilômetro 298 da BR 101, na entrada do bairro Marcílio de Noronha.

CENA POLÍTICA

Como a coluna registrou, o ex-deputado federal Carlos Manato recebeu convite para se filiar ao PTB. Mas não havíamos ainda publicado a foto do momento. A foto mostra o subtenente Assis (que não é filiado, pois é militar da ativa do Corpo de Bombeiros), Manato e o presidente estadual do PTB, Bruno Lourenço.
Mas a imagem ao fundo é que chama a atenção (veja abaixo). A Raposa Política confundiu e achou que Jesus havia caído na malha fina da Receita Federal. Espero que não seja blasfêmia isso, pelo bem da Raposa.
Subtenente Assis, Carlos Manato e Bruno Lourenço na sede do PTB-ES
Subtenente Assis, Carlos Manato e Bruno Lourenço na sede do PTB-ES Crédito: Divulgação

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Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiaria no Gazeta Online/ CBN Vitoria. Em 2008, passou a atuar como reporter da radio. Em 2012, migrou para a editoria de Politica de A Gazeta, tambem como reporter. Exerceu a funcao de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Leticia Goncalves.

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