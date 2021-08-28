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Leonel Ximenes

Ex-vice de PH vai trabalhar com Erick Musso na Assembleia

Nomeação de César Colnago aproxima grupo do ex-governador do presidente da Ales, que se diz pré-candidato ao Palácio Anchieta

Publicado em 28 de Agosto de 2021 às 10:34

Públicado em 

28 ago 2021 às 10:34
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

César Colnago, do PSDB, foi vice de Hartung entre 2015 e 2108
César Colnago, do PSDB, foi vice de Hartung entre 2015 e 2018 Crédito: PSDB/Divulgação
O ex-vice-governador César Colnago (PSDB) assume, nesta segunda-feira (30), um cargo de direção na Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Erick Musso (Republicanos). O tucano será o secretário de Gestão de Pessoas, cargo que estava ocupado interinamente por uma servidora efetiva.
Vice de Paulo Hartung entre 2015 e 2018 e candidato derrotado à Câmara dos Deputados, Colnago, que é médico, foi cedido à Assembleia pela Prefeitura da Serra e pelo governo do Estado, instituições às quais era vinculado.
A coluna apurou que a nomeação do ex-vice de Hartung é um sinal claro de aproximação de Erick, que se diz pré-candidato a governador em 2022, com o grupo do ex-governador e, especialmente, com o PSDB. O partido dos tucanos no Estado é presidido pelo deputado Vandinho Leite, que mantém excelente relação política com o presidente do Legislativo estadual.

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A função que será ocupada por Colnago expressa bem o prestígio que terá na gestão de Erick Musso. Afinal, o cargo de secretário de Gestão de Pessoas é, junto com o de diretor-geral, secretário de Comunicação e procurador-geral, o mais importante da Ales.
A semana está sendo pródiga em cessão de líderes políticos para outros órgãos. Como a coluna publicou nesta sexta (27), o ex-prefeito de Vitória Luciano Rezende (Cidadania) foi cedido pelo prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) para a Casa Civil do governo do Estado, comandada por Davi Diniz, aliado de Rezende.

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Resumo da ópera: o Republicanos cedeu Luciano para o Estado e este, por sua vez, liberou Colnago para trabalhar com Erick Musso, do Republicanos, na Assembleia. Teria sido uma coincidência?

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Correção

28/08/2021 - 11:31
Versão anterior desta coluna citava erroneamente César Colnago como ex-governador, quando, na verdade, trata-se de ex-vice-governador. A informação foi corrigida e a coluna, atualizada. 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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Assembleia Legislativa do ES Erick Musso Paulo Hartung Vandinho Leite Governo do ES
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