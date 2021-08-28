Ex-vice de PH vai trabalhar com Erick Musso na Assembleia

O ex-vice-governador César Colnago (PSDB) assume, nesta segunda-feira (30), um cargo de direção na Assembleia Legislativa
, presidida pelo deputado Erick Musso
(Republicanos). O tucano será o secretário de Gestão de Pessoas, cargo que estava ocupado interinamente por uma servidora efetiva.
Vice de Paulo Hartung entre 2015 e 2018 e candidato derrotado à Câmara dos Deputados, Colnago, que é médico, foi cedido à Assembleia pela Prefeitura da Serra e pelo governo do Estado
, instituições às quais era vinculado.
A coluna apurou que a nomeação do ex-vice de Hartung é um sinal claro de aproximação de Erick, que se diz pré-candidato a governador em 2022, com o grupo do ex-governador e, especialmente, com o PSDB. O partido dos tucanos no Estado é presidido pelo deputado Vandinho Leite
, que mantém excelente relação política com o presidente do Legislativo estadual.
A função que será ocupada por Colnago expressa bem o prestígio que terá na gestão de Erick Musso. Afinal, o cargo de secretário de Gestão de Pessoas é, junto com o de diretor-geral, secretário de Comunicação e procurador-geral, o mais importante da Ales.
A semana está sendo pródiga em cessão de líderes políticos para outros órgãos. Como a coluna publicou nesta sexta (27)
, o ex-prefeito de Vitória Luciano Rezende (Cidadania) foi cedido pelo prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) para a Casa Civil do governo do Estado, comandada por Davi Diniz, aliado de Rezende.
Resumo da ópera: o Republicanos cedeu Luciano para o Estado e este, por sua vez, liberou Colnago para trabalhar com Erick Musso, do Republicanos, na Assembleia. Teria sido uma coincidência?