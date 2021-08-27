Pazolini cede Luciano Rezende ao governo do Estado

O ex-prefeito de Vitória, Luciano Rezende Crédito: Divulgação/Cidadania

Médico efetivo da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória, o ex-prefeito Luciano Rezende (Cidadania), a pedido do governador Renato Casagrande (PSB), foi cedido pelo prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) para trabalhar na Casa Civil do governo do Estado, comandada por Davi Diniz, também do Cidadania.

O ato de cessão do servidor foi assinado por Pazolini, sem alarde, no dia 12 e publicado no Diário Oficial de Vitória desta sexta-feira (27). Luciano começa a trabalhar no Estado nesta segunda (30). O salário do médico da PMV será pago pelo Estado.

Diniz explica que pretende aproveitar a experiência administrativa do aliado. “Luciano foi gestor durante oito anos e vai nos ajudar na articulação política e institucional. Além disso, vai participar da elaboração do Plano de Desenvolvimento para as dez Regiões Administrativas do Estado”, enumera o chefe da Casa Civil.