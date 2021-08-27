Pazolini cede Luciano Rezende ao governo do Estado

Médico efetivo da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória, o ex-prefeito Luciano Rezende
(Cidadania), a pedido do governador Renato Casagrande (PSB), foi cedido pelo prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) para trabalhar na Casa Civil do governo do Estado, comandada por Davi Diniz, também do Cidadania.
O ato de cessão do servidor foi assinado por Pazolini, sem alarde, no dia 12 e publicado no Diário Oficial de Vitória desta sexta-feira (27). Luciano começa a trabalhar no Estado nesta segunda (30). O salário do médico da PMV será pago pelo Estado.
Diniz explica que pretende aproveitar a experiência administrativa do aliado. “Luciano foi gestor durante oito anos e vai nos ajudar na articulação política e institucional. Além disso, vai participar da elaboração do Plano de Desenvolvimento para as dez Regiões Administrativas do Estado”, enumera o chefe da Casa Civil.
Curiosamente, agora a história se inverte: Davi Diniz, que já foi secretário de Luciano na Prefeitura da Capital, durante quatro anos, entre 2015 e 2018, agora terá o ex-prefeito como seu subordinado na Casa Civil.