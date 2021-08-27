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Leonel Ximenes

Pazolini cede Luciano Rezende ao governo do Estado

Ex-prefeito de Vitória vai trabalhar com seu aliado político, o governador Renato Casagrande

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 18:05

Públicado em 

27 ago 2021 às 18:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Prefeito de Vitória
O ex-prefeito de Vitória, Luciano Rezende Crédito: Divulgação/Cidadania
Médico efetivo da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória, o ex-prefeito Luciano Rezende (Cidadania), a pedido do governador Renato Casagrande (PSB), foi cedido pelo prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) para trabalhar na Casa Civil do governo do Estado, comandada por Davi Diniz, também do Cidadania.
O ato de cessão do servidor foi assinado por Pazolini, sem alarde, no dia 12 e publicado no Diário Oficial de Vitória desta sexta-feira (27). Luciano começa a trabalhar no Estado nesta segunda (30). O salário do médico da PMV será pago pelo Estado.
Diniz explica que pretende aproveitar a experiência administrativa do aliado. “Luciano foi gestor durante oito anos e vai nos ajudar na articulação política e institucional. Além disso, vai participar da elaboração do Plano de Desenvolvimento para as dez Regiões Administrativas do Estado”, enumera o chefe da Casa Civil.

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O ex-prefeito da Capital certamente ficará bem mais à vontade para trabalhar com seu aliado, o governador Renato Casagrande. Afinal, Pazolini é adversário de Luciano Rezende, que apoiou à sua sucessão Fabrício Gandini em Vitória, mas o deputado estadual não chegou nem ao segundo turno, disputado entre o republicano e o petista João Coser.
Curiosamente, agora a história se inverte: Davi Diniz, que já foi secretário de Luciano na Prefeitura da Capital, durante quatro anos, entre 2015 e 2018, agora terá o ex-prefeito como seu subordinado na Casa Civil.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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