Polícia apreende 350 kg de cocaína que iriam do ES à Europa em chapas de granito

A Polícia Civil apreendeu na noite desta quarta-feira (6), em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, cerca de 350 kg de cocaína que seriam transportados para a Europa dentro de chapas de granito. A droga foi apreendida no momento em que era descarregada de uma carreta bitrem, na localidade de Morro Grande.
Segundo informações da Secretaria de Estado da Segurança (Sesp), a droga seria enviada para a Bélgica em meio a um carregamento de chapas de granito. A investigação, que resultou nesta operação, começou apurando roubos de cargas registrados em Cachoeiro de Itapemirim. Duas pessoas foram presas.
“Há cerca de três meses, a Deic vem trabalhando nessa apuração e os levantamentos acabaram trazendo outras informações à tona. Nesta quarta, com a informação de que haveria uma transação suspeita na região de Morro Grande, os policiais realizaram uma campana e flagraram o momento em que a droga era retirada da carreta”, relatou o superintendente de Polícia Regional Sul, delegado Faustino Antunes Simões Filho.
Ainda de acordo com a Sesp, por volta das 19h30 desta quarta-feira (6), a polícia realizava uma campana, quando visualizou a carreta bitrem descarregada, ocupada apenas pelo motorista, entrando em um galpão onde funciona a serraria de uma marmoraria. Logo após, um veículo com dois ocupantes também chegou ao local.
"Depois de algum tempo, o motorista da carreta passou a "desmontar" parte da carroceria, e junto com os outros dois homens, passou a retirar diversos pacotes que estavam em um fundo falso da carreta, colocando-os no porta-malas do veículo branco. Neste momento, os policiais entraram no galpão e deram voz de prisão", informou a Sesp.
EX-PM E EMPRESÁRIO PRESOS
Duas pessoas foram presas e uma terceira conseguiu fugir, mas já foi identificada pela Polícia Civil. “Quando verificamos o carregamento, constatamos que tratava-se de cocaína. Eram 350 pacotes, de aproximadamente um quilo cada um. O homem que conseguiu fugir era o motorista da carreta, que já está identificado”, disse o delegado Romulo Carvalho Neto.
Um dos detidos é um empresário, de 34 anos, morador de Cachoeiro de Itapemirim e um ex-policial militar, de 44 anos, morador de Linhares. Segundo a Sesp, ele foi expulso da PM por associação ao tráfico drogas.
Empresário e ex-PM são os presos com cocaína que iria do ES para a Europa
“O detido de 34 anos assumiu que foi o responsável por intermediar o envio dos 350 pacotes de cocaína para a Europa. O detido de 44 anos também confessou sua participação e explicou que o entorpecente seria enviado para a Bélgica, escondido em chapas de granito que foram serradas e, posteriormente, seriam lacradas com chapas inteiras, para camuflar a droga, e embarcadas em contêineres em um porto de Vitória” contou o delegado Rafael Amaral, responsável pela investigação.
Os presos foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico internacional de drogas e serão encaminhados ao Centro de Detenção Provisória de Cachoeiro de Itapemirim. A polícia não divulgou os nomes dos homens presos nem do motorista.
Além da droga, foram apreendidos dois automóveis, um caminhão trator e os respectivos reboques, pequena quantidade de dinheiro e aparelhos telefônicos. O entorpecente será encaminhado para incineração. A investigação segue em andamento, para responsabilização de toda organização criminosa.
“Esta é uma apreensão robusta realizada pela Polícia Civil do Espírito Santo, que demonstra a importância da investigação e do serviço de inteligência. A investigação policial é sigilosa, às vezes demanda tempo, e tem que ser assim, para que ocorra o verdadeiro combate à criminalidade, com o desmantelamento de organizações criminosas e prisões qualificadas. A Polícia Civil vem trabalhando com inteligência e ações integradas, e o resultado são ações como esta”, disse o delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda.
APREENSÃO DE COCAÍNA EM BLOCOS DE MÁRMORE EM 2017
Na Operação Blockbuster 2, em setembro de 2017, a Polícia Federal apreendeu, em Cachoeiro de Itapemirim, mais de uma tonelada de cocaína, que seriam enviadas para a Europa, dentro de blocos de mármore. Somente dentro dos blocos, os policiais encontraram 717 tabletes.
O restante da droga estava em um apartamento, em um galpão e em um compartimento com parede falsa no galpão. Na época, três pessoas da quadrilha que exportava os blocos "recheados" de cocaína foram presas. As informações são da TV Gazeta Sul.
Correção
07/10/2021 - 12:26
Inicialmente, a reportagem dizia, de forma equivocada, que um PM da reserva havia sido preso. Na verdade, um ex-PM foi preso. A informação foi alterada.