Viatura da PM capota em perseguição a suspeitos no ES Crédito: Reprodução

Populares relataram aos policiais que um homem de 45 anos havia sido atingido por tiros em um bar próximo à Câmara de Vereadores. Ele foi socorrido por moradores e depois encaminhado ao Hospital Rio Doce, em Linhares. Segundo os relatos, os disparos foram efetuados por dois homens que trajavam jaquetas e calças.

A Polícia Militar iniciou um cerco nas proximidades e constatou um veículo saindo em alta velocidade, o que chamou a atenção dos policiais. O condutor arrancou com o carro e saiu em fuga pela BR 101 , sentido Linhares

Material apreendido com suspeitos em Sooretama Crédito: Polícia Militar

A FUGA

Policiais que participaram da ocorrência afirmaram que durante a fuga uma arma foi jogada pela janela do veículo. O carro então adentrou em direção ao interior de Sooretama, sentido Córrego do Alegre. O condutor perdeu o controle e colidiu com uma estaca.

Segundo a corporação, os dois sofreram escoriações, estão bem e já tiveram alta. Na perseguição, uma viatura da Polícia Militar também acabou se acidentando. O veículo capotou e foi parar fora da estrada. Os dois policiais que estavam no carro foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao Hospital Rio Doce, em Linhares.

O motorista, de 41 anos, ficou no carro. Dois ocupantes, de 27 e 33 anos, tentaram fugir e foram alcançados pela polícia. Uma quarta pessoa não foi localizada. Os suspeitos foram encaminhados à 16ª Delegacia Regional de Linhares.