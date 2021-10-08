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Policiais feridos

Viatura da PM capota em perseguição a suspeitos no ES

O veículo capotou e foi parar fora da estrada. Os dois policiais que estavam no carro foram socorridos pelo Samu e encaminhados ao hospital
Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

08 out 2021 às 10:33

Publicado em 08 de Outubro de 2021 às 10:33

Viatura da PM capota em perseguição a suspeitos no ES Crédito: Reprodução
Uma viatura da Polícia Militar capotou na noite desta quinta-feira (7) após uma perseguição policial em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. A corporação afirmou que a caçada aos suspeitos começou após a guarnição ouvir disparos de arma de fogo no Centro do município.
Populares relataram aos policiais que um homem de 45 anos havia sido atingido por tiros em um bar próximo à Câmara de Vereadores. Ele foi socorrido por moradores e depois encaminhado ao Hospital Rio Doce, em Linhares. Segundo os relatos, os disparos foram efetuados por dois homens que trajavam jaquetas e calças. 
A Polícia Militar iniciou um cerco nas proximidades e constatou um veículo saindo em alta velocidade, o que chamou a atenção dos policiais. O condutor arrancou com o carro e saiu em fuga pela BR 101, sentido Linhares.
Material apreendido com suspeitos em Sooretama Crédito: Polícia Militar

A FUGA

Policiais que participaram da ocorrência afirmaram que durante a fuga uma arma foi jogada pela janela do veículo. O carro então adentrou em direção ao interior de Sooretama, sentido Córrego do Alegre. O condutor perdeu o controle e colidiu com uma estaca.
Na perseguição, uma viatura da Polícia Militar também acabou se acidentando. O veículo capotou e foi parar fora da estrada. Os dois policiais que estavam no carro foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao Hospital Rio Doce, em Linhares. Segundo a corporação, os dois sofreram escoriações, estão bem e já tiveram alta.
O motorista, de 41 anos, ficou no carro. Dois ocupantes, de 27 e 33 anos, tentaram fugir e foram alcançados pela polícia. Uma quarta pessoa não foi localizada. Os suspeitos foram encaminhados à 16ª Delegacia Regional de Linhares.

Atualização

08/10/2021 - 11:24
A Polícia Militar informou que os policiais feridos sofreram escoriações, estão bem e já tiveram alta.

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