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Esporte

Linhares recebe Primeira Etapa do Campeonato Estadual de Canoa Havaiana

A competição será disputada na modalidade Sprint, com distâncias de 500m, 1000m e 1500m, em canoas OC6, V1, OC1, OC2, V3 e V12
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2021 às 17:19

Publicado em 04 de Outubro de 2021 às 17:19

Cerca de 300 competidores são esperados para a primeira etapa do Campeonato Estadual de Canoa Havaiana
Cerca de 300 competidores são esperados para a primeira etapa do Campeonato Estadual de Canoa Havaiana Crédito: Assessoria de Imprensa/Divulgação
Seguindo no caminho da retomada dos eventos esportivos, Linhares recebe a primeira etapa do Campeonato Estadual de Canoa Havaiana, no dia 23 de outubro. A competição será disputada na modalidade Sprint, com distâncias de 500m, 1000m e 1500m, em canoas OC6, V1, OC1, OC2, V3 e V12. O evento seguirá os protocolos sanitários para o combate da Covid-19.
​De acordo com o produtor da etapa, Ramiro Helmer, que também pratica canoagem, a expectativa é que a prova receba 300 competidores de todo o Estado. “A prática da Canoa Havaiana tem aumentado consideravelmente no Espírito Santo. Linhares não fica atrás. Com uma oferta hídrica enorme a modalidade tem ganhado diversos adeptos, e nada melhor do que realizarmos aqui a primeira etapa do circuito capixaba.”

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O evento, que é realizado pela Federação de Va’a do Espírito Santo e o clube Botocudos Va’a, acontecerá na Lagoa Nova, Cabana Serafim, em Linhares, e as inscrições seguem abertas até 10 de outubro. A organização reforça, que as vagas são limitadas e que a inscrição pode encerrar a qualquer momento.
As inscrições estão sendo feitas pelo site www.campeaotime.com.br e outras informações podem ser encontradas no perfil @botocudos.vaa no Instagram.

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