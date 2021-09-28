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Confira quem foram os campeões do Wahine Bodyboarding Pro em Vila Velha

Competição que rolou na Barra do Jucu foi válida pela primeira etapa do Circuito Brasileiro de Bodyboarding

Publicado em 28 de Setembro de 2021 às 17:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 set 2021 às 17:50
Joselani Amorim (RS) e Sócrates Santana (RJ) (atleta da foto) faturam o título entre os profissionais em primeira etapa do Circuito Brasileiro
Joselani Amorim (RS) e Sócrates Santana (RJ) (atleta da foto) faturam o título entre os profissionais em primeira etapa do Circuito Brasileiro Crédito: Izabella Nunes/Wahine Bodyboarding Pro
Joselani Amorim e Sócrates Santana foram os grandes campeões do Wahine Bodyboarding Pro, que terminou no último domingo (26). A gaúcha e o carioca faturaram o título entre os profissionais nas disputas realizadas em Vila Velha, válida pela primeira etapa do Circuito Brasileiro. Entre todas as categorias, foram sete atletas que deixaram a praia da Barra do Jucu com troféus entre as mãos.
Atual campeã brasileira, Joselani Amorim venceu a capixaba Maira Viana na final. A gaúcha surfou duas ondas intermediárias, mas que foram suficientes para ficar com a vitória. Com 6,75 e 4,25, Joselani somou 11,00 contra 5,65 da atleta da casa. Na semifinal, realizada mais cedo, ela havia eliminado a paranaense Francis Aoto, enquanto Maira passou para a decisão ao vencer a pentacampeã mundial Neymara Carvalho (ES).
“Estou muito feliz com essa vitória. Gostei muito do mar. Difícil, mas parecido com o lugar onde surfo. Estou alegre de estar na terra da Neymara e poder rever todos os amigos. Essa é a minha primeira vitória no Espírito Santo, lugar onde tenho tantos amigos. Quero agradecer a todos que me apoiaram”, disse a campeã entre as profissionais.

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Já entre os profissionais da categoria masculina, Sócrates Santana achou a melhor onda do campeonato justamente na final contra Ronieres Viana. O carioca mandou um lindo ars que lhe rendeu a nota 9,50. O bicampeão mundial Pro Júnior e campeão brasileiro em 2018, achou uma segunda onda regular e somou 14,50 contra 12,50 do capixaba Ronieres, que ficou com o vice.
Com a vitória, Sócrates repete o feito de 2018, quando também venceu a etapa do brasileiro na Barra do Jucu. “Eu estou muito feliz pela minha performance. Depois de uma pandemia, posso dizer que a retomada dos eventos foi ótima. Só posso agradecer. Mais uma vez consegui conquistar o título na Barra do Jucu. Queria também agradecer a Neymara por organizar o evento”, disse o campeã

OUTRAS CATEGORIAS

A primeira comemoração de título do Wahine Bodyboarding Pro foi da paranaense Isa Nunes, na categoria Open Feminino. Na decisão, a atleta de Pontal do Paraná achou duas boas ondas e venceu com propriedade a competição. Jamille Carvalho (CE) foi a vice-campeã, seguida por Luna Hardman (ES), em terceiro, e Maria Alice (ES), em quarto.
Na categoria Master Masculino o grande destaque foi Tiburcio Neto. Na decisão, o atleta de Alagoas chegou aos 16,75 pontos, o maior somatório da etapa. Foram duas excelentes ondas para confirmar mais um título. Gugu Barcellos (RJ) ficou com o vice-campeonato, enquanto Francivaldo Borges (ES) foi o terceiro e Leonardo Andara (ES) o quarto.
Roger Fusculin (PR) também teve grande atuação na decisão da Sub-16 Masculino. O paranaense pontuou com 8,25 e 7,00 e levou o título do Wahine Bodyboarding Pro da sua categoria. O baiano Misael Cesário ficou com o vice-campeonato, Frederico Barbalho (RJ) subiu ao pódio na terceira posição e Hebrton Cartaxo fechou em quarto.
Competindo em casa, a capixaba Elisangela Fragoso faturou o título da categoria Master Feminino, uma das novidades no Circuito Brasileiro de Bodyboarding. A inclusão da categoria atraiu as atletas mais experientes. A também capixaba Marilene Fernandes ficou com o segundo lugar, seguida por Teresa Sukienik (SC), terceira, e Emanuelle Righetti (ES), quarta colocada.
Fechando os campeões das categorias amadoras, o cearense Gabriel Castro guardou sua melhor performance para a final e levantar o título da categoria Open Masculino do Wahine Bodyboarding Pro. Com 15,75 pontos, o atleta do Ceará foi o grande campeão do evento. José Emanuel (AL) celebrou o vice-campeonato, com José Augusto (CE) em terceiro e Lucas Alves (PR) em quarto.

CAMPEÕES DO WAHINE BODYBOARDING PRO

  • Profissional Feminino: Joselani Amorim (RS) 
  • Profissional Masculino: Sócrates Santana (RJ) 
  • Open Feminino: Isa Nunes (PR) 
  • Open Masculino: Gabriel Castro (CE) 
  • Master Feminino: Elisangela Fragoso (ES) 
  • Master Masculino: Tiburcio Neto (AL) 
  • Sub-16 Masculino: Roger Fusculin (PR)

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