Confira quem foram os campeões do Wahine Bodyboarding Pro em Vila Velha

Joselani Amorim e Sócrates Santana foram os grandes campeões do Wahine Bodyboarding Pro, que terminou no último domingo (26). A gaúcha e o carioca faturaram o título entre os profissionais nas disputas realizadas em Vila Velha, válida pela primeira etapa do Circuito Brasileiro. Entre todas as categorias, foram sete atletas que deixaram a praia da Barra do Jucu com troféus entre as mãos.
Atual campeã brasileira, Joselani Amorim venceu a capixaba Maira Viana na final. A gaúcha surfou duas ondas intermediárias, mas que foram suficientes para ficar com a vitória. Com 6,75 e 4,25, Joselani somou 11,00 contra 5,65 da atleta da casa. Na semifinal, realizada mais cedo, ela havia eliminado a paranaense Francis Aoto, enquanto Maira passou para a decisão ao vencer a pentacampeã mundial Neymara Carvalho (ES).
“Estou muito feliz com essa vitória. Gostei muito do mar. Difícil, mas parecido com o lugar onde surfo. Estou alegre de estar na terra da Neymara e poder rever todos os amigos. Essa é a minha primeira vitória no Espírito Santo, lugar onde tenho tantos amigos. Quero agradecer a todos que me apoiaram”, disse a campeã entre as profissionais.
Já entre os profissionais da categoria masculina, Sócrates Santana achou a melhor onda do campeonato justamente na final contra Ronieres Viana. O carioca mandou um lindo ars que lhe rendeu a nota 9,50. O bicampeão mundial Pro Júnior e campeão brasileiro em 2018, achou uma segunda onda regular e somou 14,50 contra 12,50 do capixaba Ronieres, que ficou com o vice.
Com a vitória, Sócrates repete o feito de 2018, quando também venceu a etapa do brasileiro na Barra do Jucu. “Eu estou muito feliz pela minha performance. Depois de uma pandemia, posso dizer que a retomada dos eventos foi ótima. Só posso agradecer. Mais uma vez consegui conquistar o título na Barra do Jucu. Queria também agradecer a Neymara por organizar o evento”, disse o campeã
OUTRAS CATEGORIAS
A primeira comemoração de título do Wahine Bodyboarding Pro foi da paranaense Isa Nunes, na categoria Open Feminino. Na decisão, a atleta de Pontal do Paraná achou duas boas ondas e venceu com propriedade a competição. Jamille Carvalho (CE) foi a vice-campeã, seguida por Luna Hardman (ES), em terceiro, e Maria Alice (ES), em quarto.
Na categoria Master Masculino o grande destaque foi Tiburcio Neto. Na decisão, o atleta de Alagoas chegou aos 16,75 pontos, o maior somatório da etapa. Foram duas excelentes ondas para confirmar mais um título. Gugu Barcellos (RJ) ficou com o vice-campeonato, enquanto Francivaldo Borges (ES) foi o terceiro e Leonardo Andara (ES) o quarto.
Roger Fusculin (PR) também teve grande atuação na decisão da Sub-16 Masculino. O paranaense pontuou com 8,25 e 7,00 e levou o título do Wahine Bodyboarding Pro da sua categoria. O baiano Misael Cesário ficou com o vice-campeonato, Frederico Barbalho (RJ) subiu ao pódio na terceira posição e Hebrton Cartaxo fechou em quarto.
Competindo em casa, a capixaba Elisangela Fragoso faturou o título da categoria Master Feminino, uma das novidades no Circuito Brasileiro de Bodyboarding. A inclusão da categoria atraiu as atletas mais experientes. A também capixaba Marilene Fernandes ficou com o segundo lugar, seguida por Teresa Sukienik (SC), terceira, e Emanuelle Righetti (ES), quarta colocada.
Fechando os campeões das categorias amadoras, o cearense Gabriel Castro guardou sua melhor performance para a final e levantar o título da categoria Open Masculino do Wahine Bodyboarding Pro. Com 15,75 pontos, o atleta do Ceará foi o grande campeão do evento. José Emanuel (AL) celebrou o vice-campeonato, com José Augusto (CE) em terceiro e Lucas Alves (PR) em quarto.
CAMPEÕES DO WAHINE BODYBOARDING PRO
- Profissional Feminino: Joselani Amorim (RS)
- Profissional Masculino: Sócrates Santana (RJ)
- Open Feminino: Isa Nunes (PR)
- Open Masculino: Gabriel Castro (CE)
- Master Feminino: Elisangela Fragoso (ES)
- Master Masculino: Tiburcio Neto (AL)
- Sub-16 Masculino: Roger Fusculin (PR)