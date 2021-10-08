Assassinos teriam matado casal no ES para crescer no tráfico, investiga polícia

Adilson Jose de Freitas, de 56 nos, e Leidiana dos Santos, 38 anos, foram retirados de carro e executados em Cariacica Crédito: Archimedis Patrício

Gianno Trindade, que é o titular da Delegacia de Segurança Patrimonial, explicou que três pessoas envolvidas no crime foram detidas durante as investigações: dois adolescentes de 16 anos e um jovem de 22. O delegado contou que um dos adolescentes foi o autor dos disparos e que o pai dele foi quem prestou depoimento à polícia confirmando que o suspeito procurava crescer no tráfico da região.

Trindade argumentou que são duas as possíveis linhas de investigação apuradas pela Polícia Civil. A primeira é de que um dos suspeitos seria ex-funcionário do casal no ferro-velho e procurava cobrar uma dívida de R$ 1.200, referente às horas extras trabalhadas no estabelecimento.

"Nós trabalhamos nesse momento com duas linhas motivacionais. A primeira, de que um dos autores apreendidos ontem era ex-funcionário das vítimas no estabelecimento do ferro-velho. Ele teria ido até a casa das vítimas cobrar o valor de R$ 1.200 que ele acreditava ter direito em razão de horas extras trabalhadas nesse estabelecimento", disse.

A outra linha, de acordo com o delegado, é de que Adilson e Leidiana não permitiam que integrantes do tráfico de drogas da região se aproveitassem do espaço do ferro-velho para esconder drogas. Eles também denunciavam a ação de criminosos à polícia, o que os teria dado a fama de "dedo-duro".

"A segunda linha motivacional que nós apuramos é no sentido de que o casal não permitia que o tráfico de drogas local utilizasse dos seus carrinhos de ferro-velho, dos locais próximos desse estabelecimento comercial para esconder drogas e denunciou à polícia. Isso levou principalmente a mulher a ter uma fama na região de ‘x-9’", acrescentou.

RELEMBRE O CASO

Três bandidos invadiram a casa de um casal, exigiram dinheiro e, após circular de carro com os reféns, mataram os donos do imóvel em um pasto no bairro Planeta, em Cariacica . As vítimas foram identificadas como Adilson José de Freitas, de 56 nos, e Leidiana dos Santos, de 38 anos. No banco de trás do veículo estavam duas crianças: um menino de 5 anos, filho do casal, e outro de 11 anos, filho de Adilson e enteado de Leidiana.

Adilson Jose de Freitas, de 56 nos, e Leidiana dos Santos, 38 anos, foram retirados de carro e executados em Cariacica Crédito: Reprodução/redes sociais

O casal era dono de um ferro-velho em Campo Verde, perto de onde foram mortos. Os dois eram casados há nove anos. Segundo a Polícia Militar, os criminosos chegaram à residência de Adilson e Leidiana, na noite de segunda-feira (4). Com a arma em punho, os assaltantes exigiram dinheiro. Diante da negativa, eles obrigaram a família a entrar no carro do homem e seguiram para uma estrada de chão, no bairro Planeta, no mesmo município.