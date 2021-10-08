Casal executado em Cariacica: polícia apreende dois adolescentes

Adilson Jose de Freitas, de 56 nos, e Leidiana dos Santos, 38 anos, foram retirados de carro e executados em Cariacica Crédito: Reprodução/redes sociais

Segundo apuração do repórter Caique Verli, da TV Gazeta, um dos suspeitos, de 16 anos, chegou por volta das 20h à Deic, em Vitória, em viatura da Polícia Civil. A PC não divulgou qual foi a participação desse adolescente no assassinato do casal.

Menores foram apreendidos suspeitos de participação em homicídio de um casal em Cariacica Crédito: Caíque Verli

Adilson e Leidiana eram casados há nove anos e donos de um ferro-velho em Campo Verde, perto de onde foram mortos. Segundo a Polícia Militar, os criminosos, com arma em punho, exigiram dinheiro do casal. Diante da negativa, eles obrigaram a família a entrar no carro do homem e seguiram para uma estrada de chão, no bairro Planeta, no mesmo município.