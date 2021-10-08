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Suspeitos de envolvimento

Casal executado em Cariacica: polícia apreende dois adolescentes

Adilson e Leidiana foram assassinados em um pasto no bairro Planeta. Eles eram casados há nove anos e donos de um ferro-velho em Campo Verde, perto de onde foram mortos
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

07 out 2021 às 21:16

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 21:16

Adilson Jose de Freitas, de 56 nos, e Leidiana dos Santos, 38 anos, foram retirados de carro e executados em Cariacica
Adilson Jose de Freitas, de 56 nos, e Leidiana dos Santos, 38 anos, foram retirados de carro e executados em Cariacica Crédito: Reprodução/redes sociais
Polícia Civil apreendeu dois adolescentes suspeitos de envolvimento no crime que resultou na morte do casal Adilson José de Freitas, de 56 nos, e Leidiana dos Santos, de 38, na última segunda-feira (4), no bairro Planeta, em Cariacica. Na residência de um dos menores, a equipe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) também apreendeu drogas e uma submetralhadora.
Segundo apuração do repórter Caique Verli, da TV Gazeta, um dos suspeitos, de 16 anos, chegou por volta das 20h à Deic, em Vitória, em viatura da Polícia Civil. A PC não divulgou qual foi a participação desse adolescente no assassinato do casal.

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Menores foram apreendidos suspeitos de participação em homicídio de um casal em Cariacica Crédito: Caíque Verli
Adilson e Leidiana eram casados há nove anos e donos de um ferro-velho em Campo Verde, perto de onde foram mortos. Segundo a Polícia Militar, os criminosos, com arma em punho, exigiram dinheiro do casal. Diante da negativa, eles obrigaram a família a entrar no carro do homem e seguiram para uma estrada de chão, no bairro Planeta, no mesmo município.
O casal foi retirado do carro e levado para um pasto, onde foi executado. No banco de trás do veículo, estavam duas crianças: um menino de cinco anos, filho do casal, e outro de 11, filho de Adilson e enteado de Leidiana. Testemunhas contaram que as crianças ficaram de dentro do carro gritando desesperadas, sem saber o que estava acontecendo.

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