Casal executado em Cariacica: polícia apreende dois adolescentes

A Polícia Civil apreendeu dois adolescentes suspeitos de envolvimento no crime que resultou na morte do casal Adilson José de Freitas, de 56 nos, e Leidiana dos Santos, de 38, na última segunda-feira (4), no bairro Planeta, em Cariacica. Na residência de um dos menores, a equipe do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic) também apreendeu drogas e uma submetralhadora.
Segundo apuração do repórter Caique Verli, da TV Gazeta, um dos suspeitos, de 16 anos, chegou por volta das 20h à Deic, em Vitória, em viatura da Polícia Civil. A PC não divulgou qual foi a participação desse adolescente no assassinato do casal.
Adilson e Leidiana eram casados há nove anos e donos de um ferro-velho em Campo Verde, perto de onde foram mortos. Segundo a Polícia Militar, os criminosos, com arma em punho, exigiram dinheiro do casal. Diante da negativa, eles obrigaram a família a entrar no carro do homem e seguiram para uma estrada de chão, no bairro Planeta, no mesmo município.
O casal foi retirado do carro e levado para um pasto, onde foi executado. No banco de trás do veículo, estavam duas crianças: um menino de cinco anos, filho do casal, e outro de 11, filho de Adilson e enteado de Leidiana. Testemunhas contaram que as crianças ficaram de dentro do carro gritando desesperadas, sem saber o que estava acontecendo.