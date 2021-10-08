Preso suspeito de atirar em homem durante briga em bar em Rio Bananal

Suspeito e irmão foram presos por tentativa de homicídio em Rio Bananal. Crédito: Polícia Civil Rio Bananal

Um homem de 35 anos foi preso, no fim da tarde desta sexta-feira (8), suspeito de uma tentativa de homicídio durante uma briga em um bar no dia 18 de setembro deste ano, em Rio Bananal , no Norte do Espírito Santo. Após o crime, Vanilson Pereira dos Santos chegou a cortar o cabelo, mas foi reconhecido e preso por policiais militares enquanto trabalhava na localidade de Córrego Capivara.

Confira: O crime aconteceu durante uma briga entre o suspeito e o irmão dele, identificado como Paulo Sérgio Pereira dos Santos, de 32 anos, e a vítima, um homem de 37 anos. Imagens registradas por câmeras de segurança do estabelecimento e divulgadas pela Polícia Civil mostram o momento em que um dos irmãos aborda a vítima e dá início à confusão.

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Em seguida, as imagens mostram os irmãos armados — um com uma submetralhadora de fabricação caseira e o outro com um revólver, segundo a polícia — ameaçando a vítima e, em seguida, atirando depois contra o homem de 37 anos. A vítima foi socorrida e sobreviveu aos ferimentos causados pelos disparos. Veja a sequência do vídeo:

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Paulo Sérgio foi preso no dia do crime. Segundo a Polícia Civil, depois da ação, os dois suspeitos foram localizados por policiais militares que atenderam a ocorrência, mas atiraram contra os militares, que revidaram. O irmão de Vanilson foi atingido e encaminhado para um hospital e, depois, autuado em flagrante e encaminhado para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Colatina.

Já Vanilson conseguiu fugir e teve prisão preventiva solicitada pela Polícia Civil de Rio Bananal. Na tarde desta sexta-feira, ele foi localizado e preso pela Polícia Militar enquanto trabalhava em um secador de café no Córrego Capivara. O suspeito cortou o cabelo, mas foi reconhecido pelos policiais.