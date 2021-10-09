Vídeo: catador de recicláveis é atropelado por carro roubado na Serra

Um catador de materiais recicláveis foi atropelado na Avenida Brasil, que fica no bairro Novo Horizonte, na Serra, na manhã deste sábado (9). Ele foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. De acordo com a Polícia Militar, o veículo possuía restrição de furto e roubo.
A Polícia Militar informou que o condutor do veículo fez o teste do bafômetro, que apontou que ele não havia ingerido bebidas alcoólicas. Dentro do carro, foram encontrados dois celulares e dois notebooks. Ele também ficou ferido e foi encaminhado ao HEUE, mas, depois de receber atendimento médico, foi levado à Delegacia Regional da Serra.
Uma câmera de videomonitoramento flagrou o momento do acidente. Nas imagens, é possível ver que o veículo aparece em alta velocidade e atropela o catador de materiais recicláveis. Em seguida, ele bate contra um muro. Confira abaixo:
A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por furto qualificado e será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV).