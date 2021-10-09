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Novo Horizonte

Vídeo: catador de recicláveis é atropelado por carro roubado na Serra

O homem foi atropelado na Avenida Brasil, que fica no bairro Novo Horizonte, e foi socorrido para o hospital; veículo possuía restrição de furto e roubo

Publicado em 09 de Outubro de 2021 às 18:17

Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

09 out 2021 às 18:17
O catador de materiais recicláveis foi atropelado na Serra na manhã deste sábado (9)
O catador de materiais recicláveis foi atropelado na Serra na manhã deste sábado (9) Crédito: Reprodução
Um catador de materiais recicláveis foi atropelado na Avenida Brasil, que fica no bairro Novo Horizonte, na Serra, na manhã deste sábado (9). Ele foi socorrido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. De acordo com a Polícia Militar, o veículo possuía restrição de furto e roubo.
A Polícia Militar informou que o condutor do veículo fez o teste do bafômetro, que apontou que ele não havia ingerido bebidas alcoólicas. Dentro do carro, foram encontrados dois celulares e dois notebooks. Ele também ficou ferido e foi encaminhado ao HEUE, mas, depois de receber atendimento médico, foi levado à Delegacia Regional da Serra.
Uma câmera de videomonitoramento flagrou o momento do acidente. Nas imagens, é possível ver que o veículo aparece em alta velocidade e atropela o catador de materiais recicláveis. Em seguida, ele bate contra um muro. Confira abaixo:
A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por furto qualificado e será encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). 

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