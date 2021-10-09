Vídeo: catador de recicláveis é atropelado por carro roubado na Serra

A Polícia Militar informou que o condutor do veículo fez o teste do bafômetro, que apontou que ele não havia ingerido bebidas alcoólicas. Dentro do carro, foram encontrados dois celulares e dois notebooks. Ele também ficou ferido e foi encaminhado ao HEUE, mas, depois de receber atendimento médico, foi levado à Delegacia Regional da Serra.