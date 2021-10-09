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Morador de rua que agredia pessoas e danificava carros é internado em Vila Velha

O homem de 20 anos foi levado para um hospital de Cariacica. Família dele foi comunicada e disse que vai acompanhar o tratamento

Publicado em 09 de Outubro de 2021 às 15:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 out 2021 às 15:28
Vila Velha
O jovem de 20 anos foi internado à força após ameaçar várias pessoas e também quebrar veículos em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Um homem que estava aterrorizando bairros de Vila Velha, na Grande Vitória, foi internado à força nesta sexta-feira (9). Ele agredia pessoas na rua e jogava pedra em carros. Alguns ataques foram registrados em vídeos. Existem relatos até de que ele mostrava as partes íntimas para as mulheres que andavam por Itapuã e Itaparica.
Um vídeo feito no final de setembro mostra o homem jogando uma pedra em um carro. O homem tem 20 anos e ficava pelas ruas de Itapuã e Itaparica.

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O homem estava em situação de rua e foi encontrado pela Guarda de Vila Velha e levado para o Hospital Estadual de Atenção Clínica, em Cariacica. A família dele foi comunicada e disse que vai acompanhar o tratamento.
Segundo a prefeitura, "mediante uma série de ocorrências nas últimas semanas envolvendo o jovem", foi montada uma ação integrada entre as secretarias de Defesa Social e Trânsito, Assistência Social e Saúde, para resguardar a integridade dele e de outras pessoas que passassem por ele.

ABORDAGENS DIÁRIAS

A Prefeitura de Vila Velha também informou, em nota, que a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) realiza abordagem todos os dias em diversos pontos da cidade, com a Equipe Especializada de Abordagem Social.
Câmaras e prefeituras
A Prefeitura de Vila Velha garantiu realizar abordagens diárias para assistir moradores de rua da cidade Crédito: Vitor Jubini
"Vale ressaltar que é realizado um trabalho de convencimento com as pessoas em situação de rua para aceitar os serviços que são ofertados pelo município", diz parte da nota.
O município disse que oferta atendimento psicossocial e supre a necessidade básica de pessoa em situação de rua com alimentação e higienização no Centro Pop, localizado no bairro Divino Espírito Santo, onde são ofertadas quatro refeições diárias. No local também é possível realizar a higiene pessoal seguindo todos os protocolos sanitários de prevenção a Covid-19.
A prefeitura explicou ainda que iniciou recentemente o projeto Centro Pop Itinerante, ampliando os serviços para outras regiões da cidade. Os bairros Itapuã, Centro e Cobilândia já foram atendidos pela unidade móvel, outros lugares serão contemplados nas próximas semanas.
O Serviço Especializado de Abordagem Social (Seas) trabalha 12h de segunda à segunda e atende pelos telefones (27) 99717-5012 e 162, nos quais a população pode ligar e acionar o serviço.
Além destes serviços, a Semas oferece dois abrigos: João Calvino, no bairro Divino Espirito Santo, e o Bom Samaritano, localizado no bairro Santa Rita.
No município, segundo a prefeitura, são aproximadamente 150 pessoas em situação de rua, cadastrados. De acordo com a prefeitura, este número é flutuante e pode sofrer alterações, já que esta população migra de uma cidade para outra.
Com informações do G1 ES

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