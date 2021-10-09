Casa pega fogo em Vila Velha e mulher acusa marido por incêndio

O incêndio ocorreu durante a madrugada deste sábado (9) na casa no bairro Novo México, em Vila Velha Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Atualização A matéria foi atualizada com a informação da prisão do homem, suspeito de incendiar a casa.

Uma mulher teve a casa incendiada em Novo México, em Vila Velha , na Grande Vitória . Ela gravou um vídeo falando que o ex-companheiro chegou embriagado na madrugada deste sábado (9), deitou na cama dela e não quis ir embora. Mais tarde, quando ela e os filhos deixaram a residência, ele teria colocado fogo na casa, segundo a mulher.

Por volta das 10h deste sábado, policiais militares prenderam o homem, que foi autuado em flagrante por injúria, ameaça e por causar incêndio, e levado para o presídio de Viana.

A mulher contou que há dois meses tenta colocar um fim no casamento, porém o marido, um ambulante de 35 anos, não aceita o término da relação.

A mulher perdeu móveis, roupas e brinquedos que estavam no imóvel. Sobrou pouco da residência onde a cuidadora de crianças de 28 anos morava com três filhos e o marido. Ela tem dois filhos, um de 11 e outro de 9 anos, oriundos de outro relacionamento. Com o ambulante ela tem um menino de dois. A cuidadora disse que ele ameaçou todos, caso ela não o aceitasse na casa.

A mulher disse que saiu de casa com as crianças durante a madrugada e não tem dúvida de que foi o companheiro quem ateou fogo. Os vizinhos encontram no local o ambulante, que parecia abalado, enquanto tentavam apagar o fogo.

Depois do incêndio o homem sumiu. A mulher registrou um boletim de ocorrência na delegacia, mas reclamou que não conseguiu pedir uma medida protetiva.