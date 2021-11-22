Homem é preso em Vila Velha após denúncia de estupro de enteadas

As investigações em relação aos crimes sexuais atribuídos ao capturado seguem em andamento pela DPCA. Crédito: Divulgação | Polícia Civil

Um homem de 30 anos foi preso na última sexta-feira (19), em Vila Velha , após ser denunciado de estupro de vulnerável contra as três enteadas. Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil , após a denúncia, a corporação descobriu que, contra o investigado, havia um mandado de prisão preventiva pelo crime de furto qualificado, expedido pela Justiça de Pernambuco.

De acordo com a titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), delegada Larissa Lacerda, as próprias enteadas do suspeito procuraram a unidade para registrar um boletim de ocorrência contra o padrasto, alegando, segundo o relato, que ele teria abusado sexualmente das três vítimas.

"Ao realizar os levantamentos de praxe, constatamos que o padrasto tinha um mandado de prisão expedido pela Justiça de Pernambuco”, explicou a titular da DPCA.

O mandado de prisão pelo crime de furto qualificado, segundo a polícia, foi expedido em 2018, pela 1ª Vara da Comarca de Timbaúba, em Pernambuco, e se encontrava em aberto.

Após o ocorrido, uma equipe da delegacia foi até o endereço do suspeito, com o apoio de policiais civis da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Segundo a polícia, o homem foi localizado em casa e não ofereceu resistência à prisão.