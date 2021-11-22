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Foragido da Justiça

Homem é preso em Vila Velha após denúncia de estupro de enteadas

Após as três enteadas denunciarem o padrasto na delegacia, ao fazer levantamentos, a polícia encontrou um mandado de prisão contra o homem por furto qualificado, expedido pela Justiça de Pernambuco
Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

22 nov 2021 às 15:24

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 15:24

Fachada da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente-DPCA
As investigações em relação aos crimes sexuais atribuídos ao capturado seguem em andamento pela DPCA. Crédito: Divulgação | Polícia Civil
Um homem de 30 anos foi preso na última sexta-feira (19), em Vila Velha, após ser denunciado de estupro de vulnerável contra as três enteadas. Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, após a denúncia, a corporação descobriu que, contra o investigado, havia um mandado de prisão preventiva pelo crime de furto qualificado, expedido pela Justiça de Pernambuco.
De acordo com a titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), delegada Larissa Lacerda, as próprias enteadas do suspeito procuraram a unidade para registrar um boletim de ocorrência contra o padrasto, alegando, segundo o relato, que ele teria abusado sexualmente das três vítimas.
"Ao realizar os levantamentos de praxe, constatamos que o padrasto tinha um mandado de prisão expedido pela Justiça de Pernambuco”, explicou a titular da DPCA.
O mandado de prisão pelo crime de furto qualificado, segundo a polícia, foi expedido em 2018, pela 1ª Vara da Comarca de Timbaúba, em Pernambuco, e se encontrava em aberto.
Após o ocorrido, uma equipe da delegacia foi até o endereço do suspeito, com o apoio de policiais civis da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Segundo a polícia, o homem foi localizado em casa e não ofereceu resistência à prisão.
O homem  foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV). As investigações em relação aos crimes sexuais atribuídos a ele seguem em andamento na DPCA.

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