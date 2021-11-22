Vídeo: homem invade prédio comercial na Serra pela 2ª vez em 5 meses

Comerciantes de um prédio comercial localizado em Laranjeiras, na Serra, denunciam que um mesmo indivíduo invadiu o estabelecimento duas vezes em um intervalo de cinco meses, levando uma televisão e outros itens de valor. Imagens de câmeras do imóvel mostram a última entrada do suspeito no local, no domingo (21). O vídeo mostra ele vestido com uma camisa rosa e usando uma bolsa, abrindo uma das portas do edifício. Ele entra sem pressa, vistoria o ambiente e foge apenas quando há o acionamento do alarme de segurança.
Em entrevista à reportagem de A Gazeta, uma das comerciantes do prédio — que pediu para não ser identificada — afirmou a primeira vez que o suspeito entrou no local foi no dia 12 de junho deste ano. As duas invasões, no intervalo de cinco meses, teriam funcionado da mesma maneira: o homem entrou pela porta da frente e roubou itens de valor, quando não havia movimento do comércio.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que o caso está sob investigação da Delegacia Especializada de Crimes Contra Estabelecimentos Comerciais (DCCEC). Segundo a corporação, mais informações sobre o caso podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, pelo telefone 181 ou no site oficial.
A Polícia Militar informou que não foi acionada para a ocorrência.