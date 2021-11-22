Vídeo: homem invade prédio comercial na Serra pela 2ª vez em 5 meses

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Em entrevista à reportagem de A Gazeta, uma das comerciantes do prédio — que pediu para não ser identificada — afirmou a primeira vez que o suspeito entrou no local foi no dia 12 de junho deste ano. As duas invasões, no intervalo de cinco meses, teriam funcionado da mesma maneira: o homem entrou pela porta da frente e roubou itens de valor, quando não havia movimento do comércio.