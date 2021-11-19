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Crime em junho

Preso em Jardim da Penha o terceiro suspeito de homicídio em Cariacica

Além do homem de 24 anos, preso nesta quinta (18), estão detidos outros dois suspeitos do assassinato ocorrido em 15 de junho, no bairro Santo Antônio, e outros dois estão foragidos
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

19 nov 2021 às 18:38

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 18:38

Um homem de 24 anos foi preso no bairro Jardim da Penha, em Vitória, na noite desta quinta-feira (18). Segundo a Polícia Civil, ele é suspeito de ser coautor de um assassinato ocorrido no dia 15 de junho deste ano, contra um homem da mesma idade, no bairro Santo Antônio, em Cariacica.
A Polícia Civil informou que, durante as investigações, foram identificados cinco suspeitos de envolvimento no crime. Além da prisão nesta quinta-feira, outras duas detenções foram realizadas em operações diferentes. Até o momento, os outros dois suspeitos estão foragidos, com mandados de prisão em aberto.
Segundo o delegado titular da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, Eduardo Khaddour, a vítima estava cumprindo pena e, quando saiu do presídio, teve um conflito interno no grupo criminoso. "Ele achava que deveria receber uma parte do tráfico de drogas da região. Inconformado, o grupo atraiu a vítima até ao bairro e assassinaram-na”, contou.
No andamento das investigações, a DHPP de Cariacica conseguiu prender dois suspeitos de terem participado do crime. Na noite desta quinta-feira (18), após ter sido recebida a informação de que o indivíduo se encontrava em uma lanchonete em Jardim da Penha, uma equipe se deslocou até o local e efetuou a prisão do homem. “Ele é integrante da associação criminosa que atua nos bairros Campo Verde e Santo Antônio, ambos situados no município de Cariacica”, informou.
O suspeito foi encaminhado à DHPP de Cariacica, onde foi dado o cumprimento do mandado de prisão e, posteriormente, foi encaminhado ao Centro de Triagem de Viana (CTV), permanecendo à disposição da Justiça.

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