Preso em Jardim da Penha o terceiro suspeito de homicídio em Cariacica

Um homem de 24 anos foi preso no bairro Jardim da Penha, em Vitória , na noite desta quinta-feira (18). Segundo a Polícia Civil , ele é suspeito de ser coautor de um assassinato ocorrido no dia 15 de junho deste ano, contra um homem da mesma idade, no bairro Santo Antônio, em Cariacica

A Polícia Civil informou que, durante as investigações, foram identificados cinco suspeitos de envolvimento no crime. Além da prisão nesta quinta-feira, outras duas detenções foram realizadas em operações diferentes. Até o momento, os outros dois suspeitos estão foragidos, com mandados de prisão em aberto.

Segundo o delegado titular da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, Eduardo Khaddour, a vítima estava cumprindo pena e, quando saiu do presídio, teve um conflito interno no grupo criminoso. "Ele achava que deveria receber uma parte do tráfico de drogas da região. Inconformado, o grupo atraiu a vítima até ao bairro e assassinaram-na”, contou.

No andamento das investigações, a DHPP de Cariacica conseguiu prender dois suspeitos de terem participado do crime. Na noite desta quinta-feira (18), após ter sido recebida a informação de que o indivíduo se encontrava em uma lanchonete em Jardim da Penha, uma equipe se deslocou até o local e efetuou a prisão do homem. “Ele é integrante da associação criminosa que atua nos bairros Campo Verde e Santo Antônio, ambos situados no município de Cariacica”, informou.