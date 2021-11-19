Um homem foi baleado na tarde desta sexta-feira (19), no Centro de Vila Velha, após gritar para impedir o roubo de um veículo. Segundo a Polícia Militar, um grupo de suspeitos armados teria roubado um carro e, enquanto abordava mais uma vítima, um homem gritou e acabou atingido por um dos assaltantes. Os criminosos fugiram, levando apenas o primeiro automóvel.
De acordo com a PM, o carro levado pelos assaltantes foi posteriormente localizado no estacionamento de um shopping, por meio do GPS de um aparelho celular que teria ficado no veículo.
A Polícia Militar informou que o homem baleado foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória. Buscas foram realizadas, mas, até o momento, nenhum suspeito foi localizado.
De acordo com apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, o tiro atingiu, de raspão, a cabeça da vítima. Segundo socorristas do Samu, o rapaz passa bem e foi levado ao hospital como medida de segurança, mas não corre risco de morte.
Demandada pela reportagem, a Polícia Civil informou que a ocorrência está em andamento e ainda não há mais detalhes sobre o ocorrido.
Homem é baleado ao impedir roubo de carro no Centro de Vila Velha