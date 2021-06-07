Polícia encontra 38 kg de cocaína na praia de Pontal do Ipiranga

A Polícia Militar encontrou 38 quilos de pasta base de cocaína na manhã deste domingo (6), na areia da praia de Pontal do Ipiranga, balneário de Linhares, Norte do Espírito Santo. A maior parte do material estava dentro de uma bolsa. Segundo informações da TV Gazeta Norte, baseadas em levantamentos feitos pelo G1 Bahia, outras mochilas semelhantes foram encontradas no Litoral do Sul da Bahia e de Salvador, capital do Estado, no mês de maio.
Durante um patrulhamento no litoral de Linhares, os policiais militares receberam uma informação de que havia material semelhante a entorpecente na orla da praia de Pontal do Ipiranga. Ao chegar ao local, encontraram alguns tabletes com material análogo à pasta base de cocaína espalhados pela orla e outros dentro de uma bolsa.
De acordo com a Polícia Militar, o material reunido e pesado somou 38,100 kg e foi entregue à 18ª Delegacia Regional de Linhares (DRL).
Por meio de nota, a Polícia Civil afirmou que o material será levado para o Laboratório de Química Legal para ser analisado e, posteriormente, encaminhado à incineração.
Drogas encontradas em Linhares
BOLSAS SEMELHANTES ENCONTRADAS NO LITORAL DA BAHIA
De acordo com informações da TV Gazeta Norte, baseadas em levantamentos feitos pelo G1 da Bahia, outras bolsas semelhantes foram encontradas no Litoral do Sul da Bahia e na capital baiana no mês de maio. Em um dos casos, o material era semelhante ao localizado em Linhares, com a foto de um coala e a palavra "Koala" na embalagem.
- Material semelhante encontrado na Bahia:
- 12 de maio - 1 mochila com 20 kg (Trancoso, Porto Seguro)
- 14 de maio - 2 mochilas com 52 kg (Nova Viçosa)
- 17 de maio - 2 mochilas com 30 kg (Belmonte)
- 18 maio - 1 mochila com 27 kg (Salvador)
- 22 maio - 1 pacote (Barra Grande)
Na manhã desta segunda-feira (7), a Polícia Civil afirmou que o caso está sendo investigado por meio da Delegacia Especializada em Narcóticos (Denarc) de Linhares e, segundo as investigações preliminares, pode ter relação com as drogas encontradas no Estado da Bahia.
Ainda de acordo com a PC, o material apresentava por fora da bolsa sinais de corais se formando. O produto foi apreendido e será encaminhado para perícia criminal da Polícia Civil, em Vitória. O trabalho de investigação será integrado com outras Polícias Civis de outros Estados. A Polícia Federal será notificada do caso.
Atualização
07/06/2021 - 10:15
Após a publicação da reportagem, a Polícia Civil informou, por meio de nota, que segundo as investigações preliminares, o caso de Linhares pode ter relação com as drogas encontradas no Estado da Bahia. O texto foi atualizado.
*Com informações do G1 Bahia