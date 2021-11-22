"Deus operou um milagre na minha vida", diz trabalhador arrastado no ES

Danilo, trabalhador arrastado em Santa Maria de Jetibá, falou sobre o que lembra do acidente Crédito: Roberto Pratti

Danilo disse que não se lembra do momento do acidente, apenas tem flashes do início, enquanto ainda montava equipamentos em um poste em prestação de serviços para uma empresa de telecomunicações.

"Me sinto abençoado por Deus, só tenho que agradecer por tudo que Ele tem feito. Só me lembro do início do acidente, depois, só do hospital. Fiquei muito grato às equipes do hospital em Santa Maria, do Samu e aqui do hospital estadual" Danilo Lopes Herbst - Vítima do acidente

Ele explicou que preferiu não ver o vídeo do acidente. "O tratamento continua, preciso fazer a revisão na cirurgia do ombro, além da fisioterapia. Eu não vi as imagens, preferi não assistir e focar na minha recuperação. Passei por traumatismo craniano, segundo os médicos, e tive perfuração nos pulmões, então não quis assistir", contou.

Também em entrevista exclusiva à repórter Any Cometti, da TV Gazeta, a esposa Luciana Soares disse não foi fácil ver as imagens do momento do acidente ocorrido com o marido. "Só fui ver bem depois do acontecido. Eu o vi intubado e, agora, só tenho a agradecer a Deus, foi um grande alívio", disse.

Danilo e esposa conversaram com a reportagem da TV Gazeta Crédito: Roberto Pratti

RELEMBRE O ACIDENTE

Imagens registradas por câmeras de videomonitoramento mostram uma carreta passando e, em seguida, o homem sendo arrastado junto a uma escada que, aparentemente, estaria presa a uma fiação. Na gravação, é possível ver que o trabalhador cai com muita força no asfalto — o capacete que ele usava chega a sair da cabeça dele.

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De acordo com os Bombeiros Voluntários de Santa Maria de Jetibá, o homem foi socorrido por uma equipe do Samu. Segundo apuração da TV Gazeta, o trabalhador foi levado para a Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia, no Centro de Santa Maria de Jetibá, de onde foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.