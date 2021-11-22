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"Deus operou um milagre na minha vida", diz trabalhador arrastado no ES

Danilo Lopes Herbst, de 29 anos, disse que não se lembra do momento do acidente em Santa Maria de Jetibá. Ele ficou internado por 12 dias após ser arrastado por um caminhão enquanto trabalhava em um poste
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2021 às 20:37

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 20:37

Em entrevista exclusiva à reportagem da TV Gazeta, Danilo Lopes Herbst, de 29 anos, que recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira (22), falou sobre o acidente ocorrido no dia 10 deste mês, em que foi arrastado por um caminhão enquanto trabalhava em um poste em Santa Maria de Jetibá, na região Central Serrana do Estado. Para ele, que ficou internado por doze dias, fica o agradecimento a Deus e às equipes médicas que o atenderam: "Deus operou um milagre na minha vida", disse.
Santa Maria de Jetibá
Danilo, trabalhador arrastado em Santa Maria de Jetibá, falou sobre o que lembra do acidente Crédito: Roberto Pratti
Danilo disse que não se lembra do momento do acidente, apenas tem flashes do início, enquanto ainda montava equipamentos em um poste em prestação de serviços para uma empresa de telecomunicações.
"Me sinto abençoado por Deus, só tenho que agradecer por tudo que Ele tem feito. Só me lembro do início do acidente, depois, só do hospital. Fiquei muito grato às equipes do hospital em Santa Maria, do Samu e aqui do hospital estadual"
Danilo Lopes Herbst - Vítima do acidente
Ele explicou que preferiu não ver o vídeo do acidente. "O tratamento continua, preciso fazer a revisão na cirurgia do ombro, além da fisioterapia. Eu não vi as imagens, preferi não assistir e focar na minha recuperação. Passei por traumatismo craniano, segundo os médicos, e tive perfuração nos pulmões, então não quis assistir", contou.
Também em entrevista exclusiva à repórter Any Cometti, da TV Gazeta, a esposa Luciana Soares disse não foi fácil ver as imagens do momento do acidente ocorrido com o marido. "Só fui ver bem depois do acontecido. Eu o vi intubado e, agora, só tenho a agradecer a Deus, foi um grande alívio", disse.
Santa Maria de Jetibá
Danilo e esposa conversaram com a reportagem da TV Gazeta Crédito: Roberto Pratti

RELEMBRE O ACIDENTE

Imagens registradas por câmeras de videomonitoramento mostram uma carreta passando e, em seguida, o homem sendo arrastado junto a uma escada que, aparentemente, estaria presa a uma fiação. Na gravação, é possível ver que o trabalhador cai com muita força no asfalto — o capacete que ele usava chega a sair da cabeça dele.
De acordo com os Bombeiros Voluntários de Santa Maria de Jetibá, o homem foi socorrido por uma equipe do Samu. Segundo apuração da TV Gazeta, o trabalhador foi levado para a Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia, no Centro de Santa Maria de Jetibá, de onde foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
Demandada pela reportagem na época do ocorrido, a companhia Oi lamentou o acidente ocorrido com o funcionário da Telemont, empresa contratada para manutenção da rede externa da companhia em Santa Maria do Jetibá. "A empresa informa que a devida apuração da causa do acidente será realizada junto à Telemont. A Oi acrescenta ainda que está acompanhando as medidas assistenciais providenciadas pela parceira ao funcionário e à família", diz a nota da empresa.

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