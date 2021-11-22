"Deus operou um milagre na minha vida", diz trabalhador arrastado no ES

Em entrevista exclusiva à reportagem da TV Gazeta, Danilo Lopes Herbst, de 29 anos, que recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira (22), falou sobre o acidente ocorrido no dia 10 deste mês, em que foi arrastado por um caminhão enquanto trabalhava em um poste em Santa Maria de Jetibá, na região Central Serrana do Estado. Para ele, que ficou internado por doze dias, fica o agradecimento a Deus e às equipes médicas que o atenderam: "Deus operou um milagre na minha vida", disse.
Danilo disse que não se lembra do momento do acidente, apenas tem flashes do início, enquanto ainda montava equipamentos em um poste em prestação de serviços para uma empresa de telecomunicações.
"Me sinto abençoado por Deus, só tenho que agradecer por tudo que Ele tem feito. Só me lembro do início do acidente, depois, só do hospital. Fiquei muito grato às equipes do hospital em Santa Maria, do Samu e aqui do hospital estadual"
Ele explicou que preferiu não ver o vídeo do acidente. "O tratamento continua, preciso fazer a revisão na cirurgia do ombro, além da fisioterapia. Eu não vi as imagens, preferi não assistir e focar na minha recuperação. Passei por traumatismo craniano, segundo os médicos, e tive perfuração nos pulmões, então não quis assistir", contou.
Também em entrevista exclusiva à repórter Any Cometti, da TV Gazeta, a esposa Luciana Soares disse não foi fácil ver as imagens do momento do acidente ocorrido com o marido. "Só fui ver bem depois do acontecido. Eu o vi intubado e, agora, só tenho a agradecer a Deus, foi um grande alívio", disse.
RELEMBRE O ACIDENTE
Imagens registradas por câmeras de videomonitoramento mostram uma carreta passando e, em seguida, o homem sendo arrastado junto a uma escada que, aparentemente, estaria presa a uma fiação. Na gravação, é possível ver que o trabalhador cai com muita força no asfalto — o capacete que ele usava chega a sair da cabeça dele.
De acordo com os Bombeiros Voluntários de Santa Maria de Jetibá, o homem foi socorrido por uma equipe do Samu. Segundo apuração da TV Gazeta, o trabalhador foi levado para a Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia, no Centro de Santa Maria de Jetibá, de onde foi transferido para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), em Vitória.
Demandada pela reportagem na época do ocorrido, a companhia Oi lamentou o acidente ocorrido com o funcionário da Telemont, empresa contratada para manutenção da rede externa da companhia em Santa Maria do Jetibá. "A empresa informa que a devida apuração da causa do acidente será realizada junto à Telemont. A Oi acrescenta ainda que está acompanhando as medidas assistenciais providenciadas pela parceira ao funcionário e à família", diz a nota da empresa.