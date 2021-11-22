Incêndio atinge padaria e deixa uma pessoa ferida em Cariacica

Um incêndio atingiu uma padaria no bairro Flexal II, em Cariacica, na tarde desta segunda-feira (22). Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas começam por conta do superaquecimento de uma fritadeira e se alastraram em parte da cozinha do estabelecimento. Uma pessoa que trabalha no local ficou ferida.
Os Bombeiros informaram que uma equipe esteve no local e extinguiu as chamas. A pessoa que se feriu foi socorrida por populares e levada ao hospital antes da chegada da corporação. Não houve pedido de perícia.
De acordo com apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, a cozinha do estabelecimento não chegou a ficar totalmente destruída. As chamas teriam atingido o rosto d e uma pessoa, funcionária do estabelecimento que estava manuseando a fritadeira no momento do acidente.