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Bairro Flexal II

Incêndio atinge padaria e deixa uma pessoa ferida em Cariacica

Segundo os Bombeiros, as chamas começaram em uma fritadeira, por conta do superaquecimento, e se alastraram em parte da cozinha do estabelecimento
Isabella Arruda

Isabella Arruda

Publicado em 

22 nov 2021 às 16:12

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 16:12

Um incêndio atingiu uma padaria no bairro Flexal II, em Cariacica, na tarde desta segunda-feira (22). Segundo o Corpo de Bombeiros, as chamas começam por conta do superaquecimento de uma fritadeira e se alastraram em parte da cozinha do estabelecimento. Uma pessoa que trabalha no local ficou ferida.
Flexal II
Cozinha de padaria pega fogo em Cariacica Crédito: Caíque Verli
Os Bombeiros informaram que uma equipe esteve no local e extinguiu as chamas. A pessoa que se feriu foi socorrida por populares e levada ao hospital antes da chegada da corporação. Não houve pedido de perícia.
De acordo com apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, a cozinha do estabelecimento não chegou a ficar totalmente destruída. As chamas teriam atingido o rosto d e uma pessoa, funcionária do estabelecimento que estava manuseando a fritadeira no momento do acidente.

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