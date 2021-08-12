Corpo é encontrado nas imediações do Presídio de Xuri em Vila Velha

Um homem foi encontrado morto às margens da BR 101, em Vila Velha, entre o fim da madrugada e o começo da manhã desta quinta-feira (12). Segundo a assessoria da Polícia Militar, o local onde corpo estava fica na região de Xuri, onde há um complexo penitenciário estadual.
Ainda de acordo com a PM, uma guarnição constatou o fato e acionou a perícia da Polícia Civil, Posteriormente, a ocorrência foi encaminhada à PC. Em resposta, a corporação não deu detalhes do caso, e apenas informou que a mesma ainda encontra-se em andamento. A vítima e a causa da morte não foram informados.