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Corpo é encontrado nas imediações do Presídio de Xuri em Vila Velha

Segundo a polícia Militar, a vítima, ainda não identificada, estava às margens da BR 101, na região de Xuri. Perícia da Polícia Civil foi acionada na manhã desta quita (12) para a ocorrência

Publicado em 12 de Agosto de 2021 às 11:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2021 às 11:45
Rabecão da Polícia Civil foi acionado
A perícia da PC foi acionada assim como o veículo de remoção de corpos Crédito: Luciney Araújo | TV Gazeta
Um homem foi encontrado morto às margens da BR 101, em Vila Velha, entre o fim da madrugada e o começo da manhã desta quinta-feira (12). Segundo a assessoria da Polícia Militar, o local onde corpo estava fica na região de Xuri, onde há um complexo penitenciário estadual.
Ainda de acordo com a PM, uma guarnição constatou o fato e acionou a perícia da Polícia Civil, Posteriormente, a ocorrência foi encaminhada à PC. Em resposta, a corporação não deu detalhes do caso, e apenas informou que a mesma ainda encontra-se em andamento. A vítima e a causa da morte não foram informados.

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