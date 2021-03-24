Fumaça preta no Complexo de Xuri chama atenção em Vila Velha

Durante a tarde desta quarta-feira (24) era possível ver muita fumaça escura saindo do Complexo de Xuri, em Vila Velha

"Na tarde desta quarta-feira (24), foi realizada limpeza de uma área do Complexo de Xuri, onde alguns materiais foram descartados e queimados", esclareceu a pasta. "Reforçamos que não há incêndio em nenhum presídio. Logo, não há danos materiais ou feridos", completou em nota.