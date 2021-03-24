Fumaça preta no Complexo de Xuri chama atenção em Vila Velha

Quem passou pela BR 101 na altura do Complexo de Xuri, em Vila Velha, talvez tenha se deparado com uma grande e forte coluna de fumaça escura que saía de dentro da área dos presídios durante a tarde desta quarta-feira (24). A foto enviada para A Gazeta mostra o cenário, que chamou atenção.
Apesar da suspeita de que um incêndio pudesse ter ocorrido no conjunto de penitenciárias, ou até a possibilidade de uma rebelião, a Secretaria de Justiça do Espírito Santo (Sejus) – que é responsável pela administração do sistema prisional capixaba – garantiu que tudo não passou da queima de alguns materiais.
"Na tarde desta quarta-feira (24), foi realizada limpeza de uma área do Complexo de Xuri, onde alguns materiais foram descartados e queimados", esclareceu a pasta. "Reforçamos que não há incêndio em nenhum presídio. Logo, não há danos materiais ou feridos", completou em nota.