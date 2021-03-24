Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fogo, rebelião?

Fumaça preta no Complexo de Xuri chama atenção em Vila Velha

Responsável pelos presídios do Estado, a Sejus disse que materiais foram queimados nesta quarta-feira (24) e garantiu que não houve incêndio

Publicado em 24 de Março de 2021 às 16:54

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

24 mar 2021 às 16:54
Incêndio atinge parte do Complexo de Xuri, em Vila Velha, nesta quarta-feira (24)
Durante a tarde desta quarta-feira (24) era possível ver muita fumaça escura saindo do Complexo de Xuri, em Vila Velha Crédito: Leitor de A Gazeta
Quem passou pela BR 101 na altura do Complexo de Xuri, em Vila Velha, talvez tenha se deparado com uma grande e forte coluna de fumaça escura que saía de dentro da área dos presídios durante a tarde desta quarta-feira (24). A foto enviada para A Gazeta mostra o cenário, que chamou atenção.
Apesar da suspeita de que um incêndio pudesse ter ocorrido no conjunto de penitenciárias, ou até a possibilidade de uma rebelião, a Secretaria de Justiça do Espírito Santo (Sejus) – que é responsável pela administração do sistema prisional capixaba – garantiu que tudo não passou da queima de alguns materiais.
"Na tarde desta quarta-feira (24), foi realizada limpeza de uma área do Complexo de Xuri, onde alguns materiais foram descartados e queimados", esclareceu a pasta. "Reforçamos que não há incêndio em nenhum presídio. Logo, não há danos materiais ou feridos", completou em nota.

Veja Também

Quarentena no ES: visitas a detentos suspensas até final de março

Laudo sobre carro de luxo que pegou fogo em Vila Velha sai em 40 dias

Instalações elétricas: o que fazer para evitar incêndios dentro de casa

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Sejus Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo semanal: previsões dos signos de 27 de abril a 03 de maio de 2026
Polícia divulga vídeo de racha que terminou em acidente na Leste-Oeste
Polícia divulga vídeo de racha e pede prisão de namorado de universitária morta no ES
Imagem de destaque
O que o consumo de carne de burro na Patagônia revela sobre a atualidade da Argentina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados