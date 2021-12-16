Fiocruz já alertava para alto crescimento de casos de gripe no ES

O Espírito Santo
está na lista das unidades da federação com alta probabilidade de crescimento dos casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) – ou de gripes mais severas –, de acordo com as projeções do sistema InfoGripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).
Segundo o levantamento, a probabilidade de crescimento superava os 95% de chance. Em seu último boletim, publicado no dia 9 de dezembro, a Fiocruz indicou que o Estado estava entre 12 unidades da federação com sinal de crescimento na tendência de longo prazo (últimas seis semanas).
E o órgão de pesquisa científica do Ministério da Saúde
fez um alerta: “Os dados por faixa etária sugerem se tratar de um crescimento sustentado e recomenda-se reavaliação das medidas de prevenção da transmissão de vírus respiratórios, especialmente em relação aos eventos de final de ano para evitar agravamento do cenário epidemiológico”, disse a Fiocruz, por intermédio do pesquisador Marcelo Gomes, coordenador do InfoGripe.
Gomes ressaltou também que o Espírito Santo apresentava sinal de crescimento dos casos no curto prazo, numa medição que engloba três semanas. O maior problema está na região indicada como metropolitana pelo InfoGripe, justamente onde fica o maior bolsão populacional do Estado.
Há tendência de aglomeração nos próximos dias, especialmente pela proximidade do Natal
. Lojas, como as de centros comerciais e de ruas, devem adotar horários especiais, com funcionamento estendido à noite.