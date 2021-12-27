O Pronto Atendimento de São Pedro, no bairro de mesmo nome, em Vitória, registrou recorde de procura por atendimentos neste domingo (26). A quantidade de pessoas com síndrome respiratória apresentou aumento expressivo. Segundo informações da Prefeitura de Vitória, nem durante a maior onda da pandemia de Covid-19 a unidade registrou tanta procura.
O boletim da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) mostra que, somente no domingo (26), 389 pessoas foram atendidas no PA com queixas de síndrome respiratória. Na semana anterior, o total de atendimentos foi de 730. Como comparação, em abril de 2021, em meio ao agravamento da pandemia no Estado, a média de atendimentos era de 400 pessoas por semana.
PA registra recorde de procura por atendimentos em Vitória
A pressão sobre o sistema de saúde foi registrada em reportagem da TV Gazeta. Com alta demanda também no PA da Praia do Suá, alguns pacientes foram transferidos para o PA de São Pedro, sobrecarregando ainda mais a unidade. A secretária de Saúde de Vitória, Thaís Cohen, ressaltou que a demora no atendimento é devido à alta demanda.
"O PA está funcionando com 13 médicos atendendo neste domingo (26), mas a demanda está muito acima da média normal. As equipes atuam com o objetivo de minimizar o tempo de espera. Somos solidários aos cidadãos que buscam as nossas unidades e estamos monitorando o tempo de espera, atuando para oferecer o melhor atendimento possível dentro do quadro que ora se apresenta. Essa é uma situação absolutamente fora da normalidade. Em 12 horas atendemos a quantidade de pacientes equivalente a uma semana devido ao aumento de casos de síndrome respiratória", declarou Thais Cohen, na noite deste domingo.
UNIDADES DE SAÚDE TERÃO HORÁRIO AMPLIADO
O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos) disse à CBN Vitória, na manhã desta segunda-feira (27), que as unidades de saúde na Capital terão o horário de funcionamento ampliado. O motivo, segundo o chefe do Executivo municipal, é a alta procura dos munícipes por atendimento médico. Pazolini informou ainda que o anúncio oficial será feito nos próximos dias.
EPIDEMIA DE GRIPE
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) afirmou que o Espírito Santo passa por uma epidemia de gripe. Algumas cidades capixabas chegaram a registrar crescimento de até 80% na demanda de pacientes com sintomas gripais. Em diferentes regiões, há registros de postos de saúde lotados com pacientes se queixando de febre acompanhada de tosse e/ou dor na garganta.