PA registra recorde de procura por atendimentos em Vitória

O Pronto Atendimento de São Pedro, no bairro de mesmo nome, em Vitória , registrou recorde de procura por atendimentos neste domingo (26). A quantidade de pessoas com síndrome respiratória apresentou aumento expressivo. Segundo informações da Prefeitura de Vitória , nem durante a maior onda da pandemia de Covid-19 a unidade registrou tanta procura.

O boletim da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) mostra que, somente no domingo (26), 389 pessoas foram atendidas no PA com queixas de síndrome respiratória. Na semana anterior, o total de atendimentos foi de 730. Como comparação, em abril de 2021, em meio ao agravamento da pandemia no Estado, a média de atendimentos era de 400 pessoas por semana.

Pronto Atendimento de São Pedro, em Vitória Crédito: Carlos Alberto Silva

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TV Gazeta. Com alta demanda também no PA da Praia do Suá, alguns pacientes foram transferidos para o PA de São Pedro, sobrecarregando ainda mais a unidade. A secretária de Saúde de Vitória, Thaís Cohen, ressaltou que a demora no atendimento é devido à alta demanda. A pressão sobre o sistema de saúde foi registrada em reportagem da. Com alta demanda também no PA da Praia do Suá, alguns pacientes foram transferidos para o PA de São Pedro, sobrecarregando ainda mais a unidade. A secretária de Saúde de Vitória, Thaís Cohen, ressaltou que a demora no atendimento é devido à alta demanda.

"O PA está funcionando com 13 médicos atendendo neste domingo (26), mas a demanda está muito acima da média normal. As equipes atuam com o objetivo de minimizar o tempo de espera. Somos solidários aos cidadãos que buscam as nossas unidades e estamos monitorando o tempo de espera, atuando para oferecer o melhor atendimento possível dentro do quadro que ora se apresenta. Essa é uma situação absolutamente fora da normalidade. Em 12 horas atendemos a quantidade de pacientes equivalente a uma semana devido ao aumento de casos de síndrome respiratória", declarou Thais Cohen, na noite deste domingo.

UNIDADES DE SAÚDE TERÃO HORÁRIO AMPLIADO

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos) disse à CBN Vitória, na manhã desta segunda-feira (27), que as unidades de saúde na Capital terão o horário de funcionamento ampliado. O motivo, segundo o chefe do Executivo municipal, é a alta procura dos munícipes por atendimento médico. Pazolini informou ainda que o anúncio oficial será feito nos próximos dias.

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