Pandemia resiste entre idosos, que representam 96% dos internados por Covid no ES

Entre os internados, a maioria são pessoas com mais de 60 anos Crédito: Sabine van Erp/Pixabay

O secretário explicou ainda que 4% da população não foi vacinada e que essas pessoas representam um terço do total de internados agora. Ou seja, a taxa de internação entre os não vacinados é muito superior a do restante da população vacinada. Já entre os internados, as pessoas com mais de 60 anos são a maioria.

"Entre os casos graves, 4% são em média, pessoas com menos de 60 anos, com duas doses, mas 96% deles tem mais de 60 anos. A pandemia está resistindo entre os idosos que necessitam de um terceiro estímulo para que seu sistema imunológico responda de maneira adequada à proteção contra o vírus" Nésio Fernandes - Secretário de Estado da Saúde

Nésio reafirmou a necessidade da dose de reforço. "Entre os que têm mais de 60 anos, poucos são idosos que receberam três doses. Ou seja, três doses têm um impacto muito importante para a redução de internação no pequeno percentual de idosos que ainda continuam internados mesmo com duas doses", afirmou.

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ESTADO TEM A MAIOR COBERTURA VACINAL NA DOSE DE REFORÇO EM IDOSOS DO BRASIL

De acordo com dados disponíveis na plataforma LocalizaSUS, do Ministério da Saúde, o Espírito Santo é o Estado com maior cobertura vacinal na dose de reforço em idosos acima dos 60 anos. O levantamento aponta uma cobertura vacinal de 66,6% para esse público, de acordo com dados referentes ao dia 9 de dezembro.

Na Plataforma Vacina e Confia, os dados são ainda mais animadores: na última semana, o Estado alcançou a marca de 75% de cobertura na dose de reforço dos idosos, com mais de 440 mil doses aplicadas.

COBERTURA IMPORTANTE PARA RISCO MUITO BAIXO

A cobertura vacinal de doses de reforço em pelo menos 90% dos idosos é uma das metas estabelecidas para que as microrregiões capixabas alcancem o risco muito baixo, de acordo com a Matriz de Risco do Espírito Santo, que passou a incluir esse grau de risco no último mês de novembro.

Nove municípios capixabas já alcançaram a meta de reforço da imunização de idosos, de acordo com dados da Plataforma Vacina e Confia da ultima sexta-feira (17): Venda Nova do Imigrante (94,48%); Laranja da Terra (94,26%); Santa Leopoldina (93,68%); Itaguaçu (93,06%); Governador Lindenberg (93,02%); Águia Branca (92,21%); Itarana (90,9%); Boa Esperança (90,03%); e Rio Bananal (90,01%).