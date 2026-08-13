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Cachorros portugueses: 5 raças originárias de Portugal

Conheça cães que conquistaram reconhecimento por sua inteligência, versatilidade e história
Portal Edicase

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Publicado em 13 de Agosto de 2026 às 11:54

Portugal deu origem a raças de cães com diferentes habilidades, características e histórias (Imagem: Brook Robinson | Shutterstock)
Portugal deu origem a raças de cães com diferentes habilidades, características e histórias Crédito: Imagem: Brook Robinson | Shutterstock

Os cães acompanham a humanidade há milhares de anos e, ao longo desse período, diferentes povos desenvolveram raças adaptadas às suas necessidades, ao clima e ao estilo de vida de cada região. Hoje, existem centenas de raças reconhecidas internacionalmente, cada uma com características físicas, comportamentais e históricas próprias.

Portugal é um dos países que contribuíram para essa diversidade. Com uma forte tradição rural, marítima e pastoril, os portugueses selecionaram cachorros capazes de proteger rebanhos, auxiliar caçadores, vigiar propriedades e acompanhar pescadores. Muitas dessas raças continuam preservadas até hoje e são reconhecidas por organizações internacionais. 

Abaixo, conheça algumasraças de cachorro originárias de Portugal!

1. Cãoda serra da estrela

O cão da serra da estrela é considerado uma das raças portuguesas mais antigas e tradicionais (Imagem: ThomasLENNE | Shutterstock)
O cão da serra da estrela é considerado uma das raças portuguesas mais antigas e tradicionais Crédito: Imagem: ThomasLENNE | Shutterstock

Ocão da serra da estrelaé considerado uma das raças portuguesas mais antigas e tradicionais. Originário da Serra da Estrela, era utilizado principalmente para proteger rebanhos contra predadores. É um cachorro de porte grande, musculoso e muito forte, podendo pesar entre 35 e 60 kg. Sua pelagem pode ser curta ou longa, sempre densa e adaptada ao clima rigoroso das montanhas. Possui personalidade calma, equilibrada e extremamente fiel à família.

2. Cão d’águaportuguês

O cão d’águaportuguês auxiliava pescadores e levava mensagens entre embarcações (Imagem: Michal Ninger | Shutterstock)
O cão d’águaportuguês auxiliava pescadores e levava mensagens entre embarcações Crédito: Imagem: Michal Ninger | Shutterstock

Ocão d’águaportuguêsganhou fama internacional após ser escolhido como animal de estimação pela família do ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama. Originário da costa portuguesa, especialmente da região do Algarve, ele auxiliava pescadores recuperando redes, levando mensagens entre embarcações e até ajudando a reunir cardumes. É umcachorrode porte médio, atlético e muito ativo. Sua pelag e m encaracolada ou ondulada praticamente não solta pelos.

3. Rafeiro doalentejo

O rafeiro do alentejo desempenhava a função de proteger rebanhos durante longas jornadas (Imagem: omerfarukguler | Shuttetstock)
O rafeiro do alentejo desempenhava a função de proteger rebanhos durante longas jornadas Crédito: Imagem: omerfarukguler | Shuttetstock

Orafeiro doalentejosurgiu nas extensas planícies do sul de Portugal, onde desempenhava a função de proteger rebanhos durante longas jornadas. Trata-se de um cachorrogrande, robusto e bastante resistente , podendo ultrapassar os50 kg. Sua pelagem é curta ou média, espessa e adequada às variações de temperatura da região. Apesar da aparência imponente, costuma ser tranquilo, paciente e muito equilibrado.

4. Podengoportuguês

O podengoportuguês foi adaptado para a caça em diferentes tipos de terreno (Imagem: PetsDays | Shutterstock)
O podengoportuguês foi adaptado para a caça em diferentes tipos de terreno Crédito: Imagem: PetsDays | Shutterstock

Opodengo portuguêsé uma das raças mais antigas de Portugal e uma das mais versáteis do país. Sua origem remonta a milhares de anos, sendo descendentede cães trazidos à Península Ibérica por povos navegadores da região do Mediterrâneo. Ao longo do tempo, a raça foi adaptada para a caça em diferentes tipos de terreno, especialmente de coelhos, destacando-se pela agilidade , velocidade e excelente faro.Éreconhecido em três tamanhos — pequeno, médio e grande —, além de apresentar pelagem lisa ou cerdosa. Inteligente, curioso e cheio de energia, é um cachorro muito ativo.

5. Cão decastrolaboreiro

Ocão de castrolaboreirotem origem na região montanhosa de CastroLaboreiro, no norte de Portugal. Durante séculos, foi responsável por proteger rebanhos contra lobos e outros predadores. É um cão de porte grande, muito resistente e musculoso. Sua pelagem é curta, espessa e normalmente apresenta uma coloração conhecida como “cor de montanha”, formada por diferentes tons de cinza. Possui temperamento sério, atento e bastante protetor.

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