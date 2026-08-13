Cachorros portugueses: 5 raças originárias de Portugal

Opodengo portuguêsé uma das raças mais antigas de Portugal e uma das mais versáteis do país. Sua origem remonta a milhares de anos, sendo descendentede cães trazidos à Península Ibérica por povos navegadores da região do Mediterrâneo. Ao longo do tempo, a raça foi adaptada para a caça em diferentes tipos de terreno, especialmente de coelhos, destacando-se pela agilidade , velocidade e excelente faro.Éreconhecido em três tamanhos — pequeno, médio e grande —, além de apresentar pelagem lisa ou cerdosa. Inteligente, curioso e cheio de energia, é um cachorro muito ativo.